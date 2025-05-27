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«Завжди в усьому допомагав»: у Кременчуці попрощалися із військовослужбовцем Олександром Лагойдою

Сьогодні, 13:45 Переглядів: 332

 

Помер захисник від серцево-легеневої недостатності

Сьогодні, 27 травня, у стінах Свято-Миколаївського собору у Кременчуці в останню путь провели померлого військовослужбовця Олександра Лагойду. Народився чоловік 27 травня 1980 року у Кременчуці. Навчався у загальноосвітній школі № 18, освіту здобув у професійно-технічному училищі № 11.

 

Попрощатися із Олександром зібралися небагато людей — прийшли його рідні та знайомі, дехто з однокласників.

Теща померлого, Ольга Миколаївна, пригадує: чоловік завжди допомагав усім, чим міг.

— У нього мама померла, не лишилося нікого. То він до нас завжди звертався «мамо, тату». Хороший був хлопець, дуже шкода, що не стало його.

 

За словами жінки, мобілізували Олександра у вересні минулого року, а після цього її зять тривалий час лікувався після поранень.

— Його і в Хмельницькому оперували, і у Вінниці оперували, а потім вже привезли сюди, — додає жінка.

Як повідомив військовослужбовець із позивним «Лиман», Олександр Лагойда мав звання солдата.

— Помер 14 травня 2025 року внаслідок серцево-легеневої недостатності у Кременчуці, — додає військовослужбовець.

 

У померлого захисника лишилися дружина та син. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Олександра Лагойду на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: війна воїни світла Прощання поховання
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