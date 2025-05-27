«Завжди в усьому допомагав»: у Кременчуці попрощалися із військовослужбовцем Олександром Лагойдою

Сьогодні, 27 травня, у стінах Свято-Миколаївського собору у Кременчуці в останню путь провели померлого військовослужбовця Олександра Лагойду. Народився чоловік 27 травня 1980 року у Кременчуці. Навчався у загальноосвітній школі № 18, освіту здобув у професійно-технічному училищі № 11.
Попрощатися із Олександром зібралися небагато людей — прийшли його рідні та знайомі, дехто з однокласників.
Теща померлого, Ольга Миколаївна, пригадує: чоловік завжди допомагав усім, чим міг.
За словами жінки, мобілізували Олександра у вересні минулого року, а після цього її зять тривалий час лікувався після поранень.
Як повідомив військовослужбовець із позивним «Лиман», Олександр Лагойда мав звання солдата.
— Помер 14 травня 2025 року внаслідок серцево-легеневої недостатності у Кременчуці, — додає військовослужбовець.
У померлого захисника лишилися дружина та син. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Олександра Лагойду на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.
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