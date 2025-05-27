29 травня о 14.00 у малій залі Кременчуцької міської художньої галереї (вул. Михайла Коцюбинського, 4) відкриється виставка авторських робіт Олександра Балашова під назвою «Рукописи не горять, світло не згасає».
У центрі виставки — світло як метафора: не лише фізичне явище, а й символ пам’яті, опору, безперервності життя. Унікальні об’єкти автора поєднують елементи вогню, електроніки та концептуального мистецтва. Світлові інсталяції Балашова перетворюють піксель у художнє висловлювання.
Виставка триватиме до 22 червня. Вхід вільний.
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