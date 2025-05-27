Укрзалізниця скасовує чотири приміські поїзди з Гребінки: громади проти

Із 4 червня «Укрзалізниця» скасовує курсування низки приміських поїздів через низький пасажиропотік. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Пирятинської міської ради.
Під скасування потрапляють:
У Пирятині скасування маршрутів назвали ударом по соціально вразливих категоріях населення. Міський голова Андрій Сімонов зустрівся з в.о. начальника станції «Пирятин» Миколою Рослим, щоб не допустити остаточного закриття сполучення з Гребінкою, Ніжином і Бахмачем. Про це пише пресслужба Пирятинської міської ради.
Після зустрічі громада направила звернення до керівництва «Укрзалізниці», обласної військової адміністрації та нардепа Олексія Устенка. Питання про підтримку цього звернення буде винесено на найближчу сесію міської ради.
Нагадаємо, що з 15 травня «Укрзалізниця» змінила розклад двох рейсів між Полтавою та Гребінкою. Поїзди №6727/6369 та №6362/6722 курсують лише до станції Ромодан. Також у червні змінюється час відправлення приміського поїзда №7006 сполученням Кременчук–Полтава.
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