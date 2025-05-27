Виникають сумніви в неупередженості: мати загиблої від падіння дерева у дитсадку дівчинки клопотала про відвід судді Гусача

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 401

Наприкінці минулого року у стінах Автозаводського райсуду Кременчука розпочали слухати справу про загибель дитини внаслідок падіння дерева на території дитсадка № 19 під головуванням судді Гусача.

Журналістам «Кременчуцького Телеграфа» стало відомо, що мати загиблої дівчинки, Світлана Німчина, направила до суду заяву із проханням щодо відводу судді.

Пані Світлана зазначає, що у кримінальному провадженні має бути проведене швидке, повне та неупереджене розслідування, і кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, має бути притягнутий до відповідальності. Проте, на думку жінки, суддя Гусач не забезпечує завдання кримінального провадження та порушує її права на «справедливий, швидкий судовий розгляд щодо загибелі дитини та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, так як відбувається затягування судового розгляду шляхом безпідставного відкладення з метою уникнення обвинуваченими кримінальної відповідальності».

Зокрема, Світлана Німчина апелює тим, що судові засідання неодноразово відкладалися за клопотанням одного з адвокатів обвинувачених. Зауважимо, що і обвинувачена Гладенька, і обвинувачена Панащук мають по двох захисників. І у випадку, коли один із адвокатів когось із обвинувачених не міг бути присутнім на засіданні, він подавав клопотання про перенесення слухання, хоча при цьому у залі був присутній інший захисник цієї ж обвинуваченої. Таким чином не відбулося щонайменше два судових засідання.

Учора, 26 травня, заяву Світлани Німчиної щодо відводу судді Гусача у стінах Автозаводського райсуду розглядала суддя Андрієць. На засідання сторони не з’явилися, тож слухання відбулося без застосування засобів фіксації.

У тексті ухвали зазначено, що суддя, який розглядає заяву про відвід, не здійснює перевірку та оцінку рішень, які приймаються суддею, якому заявлено відвід на предмет їх законності.

Суддя Андрієць вважає, що потерпіла не навела достатньо обґрунтувань та не надала докази, «які б спростовували презумпцію неупередженості судді, а наведені у заяві обставини, на переконання суду, не дають підстав вважати, що головуючий в кримінальному провадженні виявляв упередженість».

Таким чином суд відмовив Світлані Німчиній у задоволенні заяви про відвід головуючого судді Гучаса у кримінальному провадженні.

Перебіг справи

Нагадаємо, перше судове засідання у цій справі відбулося 27 грудня. Тоді обвинуваченим Гладенькій та Панащук обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання: вони не мають права спілкуватися зі свідками у справі, виїздити за межі України та попереджати суд про зміну місця проживання чи роботи.

Друге судове засідання 17 січня не відбулося, оскільки захисник обвинуваченої Панащук, адвокат Більда, не встиг ознайомитися з матеріалами справи й перебував на лікарняному.

Під час третього судового засідання, 3 лютого, суд ухвалив порядок подальших засідань.

На четвертому засіданні суд підтримав клопотання прокурора та продовжив обвинуваченим Гладенькій та Панащук запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на 60 діб до 18 квітня 2025 року.

На п’ятому засіданні, яке відбулося 12 березня, суд допитав матір загиблої дівчинки, Світлану Німчину, яка наголосила, що у смерті її дитини винними вважає працівників дитсадка.

Шосте засідання, яке мало б відбутися 20 березня, відклали через хворобу потерпілих, а у прокурорки на той момент ще не були готові паперові докази для дослідження.

Під час сьомого засідання суд допитав потерпілих — батьків травмованого Марка, які розповіли про його травму та перебіг лікування та ускладнення.

На восьмому засіданні суд допитав законного представника потерпілого хлопчика — його бабусю, та погодив допит дитини у присутності психолога.

На дев'ятому засіданні суд допитав потерпілого хлопчика, який також постраждав внаслідок падіння дерева.