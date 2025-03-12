«Вважаю працівників дитсадка винними у смерті дитини»: суд допитав матір загиблої внаслідок падіння дерева дівчинки

Вчора, 18:54 Переглядів: 1 636

Сьогодні, 12 березня, у стінах Автозаводського районного суду Кременчука відбувся розгляд судової справи по суті у кримінальному провадженні щодо загибелі 4-річної дитини внаслідок падіння дерева на території дитсадка № 19 під головуванням судді Гусача.

На засіданні були присутні прокурорка Семеняченко, обвинувачені — директорка дитсадка Гладенька, завідувачка господарства Панащук. Захисники обвинувачених — Сьоря, Кононенко, Ульянов та Більда. Потерпілі — мати загиблої дівчинки Світлана Німчина за допомогою відеозв’язку, а також законні представники хлопчика, який також постраждав внаслідок падіння дерева. Представники потерпілих — адвокати Лазоренко та Маслова.

На засіданні суд допитав потерпілу Світлану Німчину, проте розпочалося слухання із кількох заяв.

Сумніви в об'єктивності суду та нагадування про адвокатську етику

На початку засідання суддя Гусач повідомив присутніх, що до суду надійшов документ від представника потерпілої Німчиної адвоката Лазоренка щодо заперечення дій головуючого, які можуть свідчити про порушення прав потерпілої та про сумніви в об'єктивності суду. Стосується це минулого засідання, коли суд підтримав клопотання перенести слухання у зв’язку із відсутністю адвокатів обвинувачених Кононенка та Більди.

Далі слово в’яв адвокат Більда. Він попрохав суд долучити до справи роздруковані файли, зокрема допис із фейсбук-сторінки адвокатки Маслової, де вона пише, що »обидва клопотання адвокатів про відкладення розгляду справи в зв’язку із їх незадовільним станом здоров’я не містять належних доказів про це», а також роздруківки із його електронного кабінету, де є інформація про 9 листів непрацездатності із 3 грудня 2024 року, включно із датою, коли б мало відбутися судове засідання.

Більда додав, що у нього є пожиттєва інвалідність, і у зв’язку із цим йому необхідно проходити лікування, а заяви про те, що його клопотання про перенесення засідання безпідставні, вважає недоцільними і вимагатиме офіційного вибачення.

Подальші коментарі адвокатів щодо цього були дещо емоційними, тому суддя Гусач попросив їх знизити градус розмови і не забувати про адвокатську етику та взаємну повагу між колегами-адвокатами.

Після цього суд перейшов до допиту потерпілої — матері загиблої дівчинки Світлани Німчиної.

Застороги щодо завідувачки дитсадка, втрата дитини та намагання встановити справедливість

Свій виступ Світлана Німчина розпочала з того, що коротко розповіла про себе, своє життя та на родження доньки. Анастасія була її єдиною дитиною, яку жінка народила у 35 років. Тож до її виховання підходила дуже відповідально: від її народження спланувала, у які садок та школу вона піде, і намагалася влаштовувати життя так, щоб уберегти доньку від можливих негативних факторів.

У дитинстві Світлана сама ходила у цей дитсадок, тому не мала сумнівів, куди віддавати свою дитину. Проте, коли у вересні 2019 року вона привела туди Настю, то побачила там директоркою обвинувачену Гладеньку. Жінка знала, що та працювала бухгалтеркою у зовсім іншій сфері, тож здивувалася, як вона потрапила в освіту.

Донька Світлани була дуже соціалізованою дитиною, тож із задоволенням кожного дня йшла в садок. Але у 2020 році почався тривалий карантин, а потім дівчинка часто хворіла, тож до дитсадка ходила рідше, ніж хотілося б. Потерпіла також розповіла, що незадовго до того злощасного дня Анастасія хворіла, тож ходила до садочка усього чотири дні.

Напередодні Світлана звернула увагу, що на 21 жовтня синоптики прогнозують складні погодні умови, зокрема сильний вітер. Проте поклалася на досвід та кваліфікацію вихователів і наступного дня, як завжди, повела доньку у садок.

— Я знаходилася на роботі, коли близько 11.53 мені подзвонили із садочка і сказали, що Настя лежить непритомна, бо на неї впало дерево, — говорить жінка.

Світлана відразу побігла у дитсадок, а далі за каретою швидкої допомоги поїхала в лікарню, куди до реанімації забрали її дитину. А наступного дня близько 06.00 Настя померла…

Потерпіла продовжує: за день до похорону доньки їй зателефонували із міської ради і запросили прийти із документами для отримання разової грошової допомоги. Жінка зустрілася безпосередньо із мером Кременчука Віталієм Малецьким та його заступницею Ольгою Усановою, у чиєму підпорядкуванні на той момент була освітня галузь міста.

— Я запитала, що це за допомога, на що міський голова відповів, що це «турбота». Я відреагувала на це словами: «ви вже потурбувалися. Я віддала у садок здорову дитину, а отримала покалічений труп.

Світлана Німчина переконана: Ольга Усанова також має нести відповідальність за смерть її дитини, оскільки вона поставила підпис на рішенні спеціалістів про огляд дерев, де було зазначено, що заклад може працювати. Жінка наголосила, що прокурори мають ще раз звернути увагу на вину у цій справі Усанової.

— Я глибоко переконана і впевнена у винуватості обвинувачених. Вважаю, що зібрані докази доводять їхню винуватість. А тому вимагаю суд притягнути їх до кримінальної відповідальності, призначити встановлене законом покарання, а також заборонити їм на майбутнє працювати з дітьми, — завершила свій виступ Світлана Німчина.

Далі сторони поставили підозрюваній ще кілька уточнюючих питань.

На цьому, порадившись із присутніми, головуючий вирішив оголосити перерву у засіданні і допитати інших потерпілих на наступному засіданні, яке відбудеться 20 березня.

Перебіг справи

Нагадаємо, перше судове засідання у цій справі відбулося 27 грудня. Тоді обвинуваченим Гладенькій та Панащук обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання: вони не мають права спілкуватися зі свідками у справі, виїздити за межі України та попереджати суд про зміну місця проживання чи роботи.

Друге судове засідання 17 січня не відбулося, оскільки захисник обвинуваченої Панащук, адвокат Більда, не встиг ознайомитися з матеріалами справи й перебував на лікарняному.

Під час третього судового засідання, 3 лютого, суд ухвалив порядок подальших засідань.

На четвертому засіданні суд підтримав клопотання прокурора та продовжив обвинуваченим Гладенькій та Панащук запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на 60 діб до 18 квітня 2025 року.