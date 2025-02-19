«Такі клопотання направлені на затягування справи»: суд у справі загиблої внаслідок падіння дерева дівчинки відклали через відсутність адвокатів

Сьогодні, 17:10 Переглядів: 224

Сьогодні, 19 лютого, у стінах Автозаводського районного суду у Кременчуці мав би відбутися розгляд судової справи по суті у кримінальному провадженні щодо загибелі 4-річної дитини внаслідок падіння дерева на території дитсадка № 19 під головуванням судді Гусача.

На засіданні були присутні прокурорка Семеняченко, обвинувачені — директорка дитсадка Гладенька, завідувачка господарства Панащук. Захисники обвинувачених — Сьоря й Ульяновх. Потерпілі — мати загиблої дівчинки Світлана Німчина за допомогою відеозв’язку, а також законні представники хлопчика, який також постраждав внаслідок падіння дерева. Представники потерпілих — адвокати Лазоренко та Маслова.

Суд мав би допитати усіх трьох потерпілих, проте розгляд справи знову відклали.

«Затягування справи»

На початку засідання суддя повідомив, що до суду надійшли клопотання від адвокатів обвинувачених Кононенка та Більди про відкладення розгляду справи, оскільки вони обоє перебувають на лікарняному.

Зазначимо, що обоє обвинувачених — і Гладенька, і Панащук — мають двох адвокатів. Сьогодні на засіданні був присутній адвокат кожної.

Проте обидві обвинувачені повідомили суд, що хочуть продовжувати засідання тільки за присутності обох адвокатів, і тому підтримали відкладення засідання. Підтримали цю думку й інші адвокати, Сьоря та Ульянов, а також прокурорка Семеняченко.

А от представники потерпілих, Лазоренко і Маслова, виступили проти цього і не підтримали думку прокурора.

— Таке враження, що ці клопотання направлені на затягування розгляду справи, — заявив адвокат Лазоренко.

Думку своїх адвокатів щодо продовження слухання підтримали й усі потерпілі.

Перш ніж вирішити ситуацію щодо подальшого розгляду справи суддя Гусач поцікавився, чи є у сторін інші клопотання, які необхідно вирішити.

Клопотання про продовження запобіжного заходу

Прокурорка Семеняченко зачитала у залі суду клопотання про продовження запобіжного заходу обвинуваченим, термін дії якого закінчується 24 лютого. Як і минулого разу, вона прохала суд застосувати до обвинувачених особисте зобов’язання, зокрема прибувати на виклик до прокуратури та суду, не спілкуватися зі свідками на час судового розгляду справи, повідомляти суд про зміну місця проживання чи роботи, не залишати своє місце проживання, не виїздити за кордон та здати до державних органів закордонний паспорт.

Аргументувала прокурорка це тим, що обвинувачені можуть впливати на свідків, з якими раніше працювали разом, а також можуть переховуватися від суду і виїхати за кордон, аби затягнути розгляд справи.

Обвинувачені та їх захисники заперечували проти такого клопотання. Зокрема, і Гладенька, і Панащук заявили, що вони обоє зацікавлені, аби розгляд справи завершився якнайшвидше, тож не будуть від суду переховуватися.

Представники потерпілих і самі потерпілі клопотання прокурорки підтримали. А на думку адвоката Лазоренка, прокурор має своє клопотання доповнити і вимагати відсторонення Гладенької від займаної посади — наразі вона працює головною бухгалтеркою у департаменті освіти — аби вона не могла впливати на свідків.

Заслухавши усі сторони, суд направився до нарадчої кімнати для винесення ухвали.

Запобіжний захід продовжили, розгляд справи відклали

Після короткої перерви суддя Гусач повернувся до судової зали й зачитав ухвалу.

Отож суд постановив продовжити обвинуваченим Гладенькій та Панащук запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на 60 діб до 18 квітня 2025 року. У цей час обвинувачені мають неухильно прибувати до прокурора чи суду за викликом, утриматися від спілкування зі свідками на час судового розгляду справи, повідомляти про зміну свого місця роботи та місця проживання, не виїжджати за кордон, а також здати до державного органу свої закордонні паспорти.

Крім того, суд ухвалив відкласти розгляд справи за відсутності адвокатів Кононенка та Більди.

Наступне слухання має відбутися 12 березня о 14.30.

Нагадаємо, перше судове засідання у цій справі відбулося 27 грудня. Тоді обвинуваченим Гладенькій та Панащук обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання: вони не мають права спілкуватися зі свідками у справі, виїздити за межі України та попереджати суд про зміну місця проживання чи роботи.

Друге судове засідання 17 січня не відбулося, оскільки захисник обвинуваченої Панащук, адвокат Більда, не встиг ознайомитися з матеріалами справи й перебував на лікарняному.

На минулому засіданні, 3 лютого, суд ухвалив порядок подальших засідань.