У Кременчуці додали рейс тролейбусного маршруту №18А+

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Рейс додали у зв’язку зі зверненнями громадян, йдеться у дописі

Тролейбус № 18А+ почне курсувати з 06.12 від зупинки «Крюківський міст» через Першу міську лікарню до вулиці Молодіжна. Про це повідомили на телеграм-каналі «Кременчук.Офіційний».

Рейс додали у зв’язку зі зверненнями громадян, йдеться у дописі.

Зазначимо, що з жовтня тролейбус № 18А+ відправляється у перший рейс о 6.10 з вул. Молодіжна через Першу міську лікарню до Крюківського моста.

Нагадаємо, перший рейс № 18А+ пустили у серпні торік. Містянам, які їдуть з вулиці Героїв Маріуполя на Молодіжний або у зворотному напрямку до Крюківського мосту, не доведеться робити пересадки.