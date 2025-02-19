У Кременчуцькому районі підпалили релейну та батарейну шафи: слідчі вивчають можливу диверсію

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 178

Вказали, що через підпал обладнання всередині шаф не пошкодилось

У Кременчуцькому районі механік станції сигналізації та зв`язку виявив підпал металевих релейної та батарейної шаф, розташованих на 253 кілометрі в напрямку ст. Кагамлицька. Сліди загоряння помітили 14 січня. Про це стало відомо з ухвали Крюківського районного суду, який оприлюднили в Єдиному державному реєстрі судових рішень 18 лютого.

Вказали, що через підпал обладнання всередині шаф не пошкодилось. Нині слідчі Кременчуцького районного управління поліції розслідують справу в рамках відкритого кримінального провадження, зокрема, за ч. 2 ст. 113 КК України (Диверсія).

Нагадаємо, Служба безпеки України та Національна поліція затримали чотирьох неповнолітніх, які 14 лютого здійснили теракт у центрі Миколаєва. Вибухівку дистанційно привели в дію біля кафе, коли до нього підійшла 42-річна жителька Полтавщини. Жінка загинула на місці разом із трьома українськими військовими, ще семеро осіб отримали поранення.