У четвер, 20 лютого, у дванадцяти багатоповерхівках Кременчука не буде водопостачання

КП «Кременчукводоканал» попереджає, що завтра, 20 лютого, з 8.30 і до закінчення робіт, а це орієнтовно 15.00, буде припинено централізоване холодне водопостачання у 12 багатоквартирних будинках. Аварійні роботи проводитимуть по ремонту запірної арматури на водопровідній мережі.
Тимчасове припинення водопостачання заплановане за адресами:
На КП «Кременчукводоканал» просять кременчужан з розумінням поставитись до тимчасових незручностей.
Для отримання оперативної інформації можна звертатись у диспетчерську службу підприємства за телефонами: 0 (800) 605-660, (050) 305-45-71, (067) 403-97-86.
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