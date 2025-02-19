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У четвер, 20 лютого, у дванадцяти багатоповерхівках Кременчука не буде водопостачання

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 148

 

Водопостачання перекриють для виконання аварійних робіт по ремонту водопровідній мережі

КП «Кременчукводоканал» попереджає, що завтра, 20 лютого, з 8.30 і до закінчення робіт, а це орієнтовно 15.00, буде припинено централізоване холодне водопостачання у 12 багатоквартирних будинках. Аварійні роботи проводитимуть по ремонту запірної арматури на водопровідній мережі.

Тимчасове припинення водопостачання заплановане за адресами:

  • просп. Свободи, буд. 120/25, 122/42, 124, 126, 128, 132/2;
  • вул. Квітки Цісик, буд. 21, 34, 36, 38, 40;
  • вул. Національної гвардії, буд. 6.
— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться у повідомленні.

На КП «Кременчукводоканал» просять кременчужан з розумінням поставитись до тимчасових незручностей.

Для отримання оперативної інформації можна звертатись у диспетчерську службу підприємства за телефонами: 0 (800) 605-660, (050) 305-45-71, (067) 403-97-86.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчукводоканал перекриття водопостачання ремонт водопроводна мережа
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