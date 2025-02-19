У Кременчуці зекономили під час закупівель на тероборону понад 100 тисяч гривень

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Відомо, що ці гроші поновлюють у Стабілізаційному фонді

Влада Кременчука зекономила понад 183 тисячі гривень під час закупівель на заходи з територіальної оборони. Про це стало відомо під час депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 19 лютого.

Економія по 4 рішенням — від 19 до 69 тисяч гривень. Відомо, що ці гроші поновлюють у Стабілізаційному фонді. Відповідне рішення ухвалили члени депутатської комісії.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» аналізував закупівлі Кременчуцької громади для військовослужбовців. Розслідування журналістів виявили ймовірні переплати виконавчого комітету, зокрема, на закупівлях причепів та мобільних лазень.

З ухвал судів стало відомо, що надлишкових перерахувань постачальникам виконкомом сягає майже 10 млн гривень — понад 8,6 млн гривень щодо причепів і 1,6 млн гривень на мобільних лазнях для військових.