На Полтавщині 49 шкіл перевели на дистанційне навчання: хочуть запобігти поширенню ГРВІ серед учнів

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 214

Є серед них і школи у Кременчуцькому районі

На Полтавщині 49 закладів загальної середньої освіти перевели на дистанційне навчання: таким чином хочуть запобігти поширенню захворюваності на ГРВІ серед учнів. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.

Потрапили до цього переліку і заклади освіти у Кременчуцькому районі.

Перевели школи на дистанційне навчання у таких громадах:

Ланнівська громада — 5 шкіл;

Глобинська громада — 4 школи;

Гребінківська громада — 4 школи;

Диканська громада — 3 школи;

Лубенська громада — 3 школи;

Чутівська громада — 3 школи.

Нагадаємо, за минулий тиждень в області рівень захворюваності на грип та ГРВІ зріс на 22%. У зв'язку із цим у Кременчуцькому районі на карантин закрили три заклади освіти.