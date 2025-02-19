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Освіта, Полтавщина

На Полтавщині 49 шкіл перевели на дистанційне навчання: хочуть запобігти поширенню ГРВІ серед учнів

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 214

 

Є серед них і школи у Кременчуцькому районі

На Полтавщині 49 закладів загальної середньої освіти перевели на дистанційне навчання: таким чином хочуть запобігти поширенню захворюваності на ГРВІ серед учнів. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.

Потрапили до цього переліку і заклади освіти у Кременчуцькому районі.

Перевели школи на дистанційне навчання у таких громадах:

  • Ланнівська громада — 5 шкіл;
  • Глобинська громада — 4 школи;
  • Гребінківська громада — 4 школи;
  • Диканська громада — 3 школи;
  • Лубенська громада — 3 школи;
  • Чутівська громада — 3 школи.

Нагадаємо, за минулий тиждень в області рівень захворюваності на грип та ГРВІ зріс на 22%. У зв'язку із цим у Кременчуцькому районі на карантин закрили три заклади освіти.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: освіта захворюваність учні карантин дистанційне навчання
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