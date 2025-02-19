На Полтавщині 49 шкіл перевели на дистанційне навчання: хочуть запобігти поширенню ГРВІ серед учнів

На Полтавщині 49 закладів загальної середньої освіти перевели на дистанційне навчання: таким чином хочуть запобігти поширенню захворюваності на ГРВІ серед учнів. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.
Потрапили до цього переліку і заклади освіти у Кременчуцькому районі.
Перевели школи на дистанційне навчання у таких громадах:
Нагадаємо, за минулий тиждень в області рівень захворюваності на грип та ГРВІ зріс на 22%. У зв'язку із цим у Кременчуцькому районі на карантин закрили три заклади освіти.
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