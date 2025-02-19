У Полтавській газонафтовій компанії співробітники СБУ провели обшуки

Сьогодні, 18:55 Переглядів: 264

Днями в офісах Полтавської газонафтової компанії представники Служби безпеки України провели обшуки. Про це пише консалтингова компанія нафтогазової галузі ExPro Consulting.

Відомо також, що окрім офісів, обшуки також відбулися і в будинках членів виконавчого органу компанії.

Водночас материнська група JKX Oil & Gas, до якої відноситься Полтавська газонафтова компанія заявляє, що вони зіштовхнулися з рейдерськими атаками «з метою захоплення газовидобувного бізнесу групи на території України шляхом розміщення недостовірної компрометуючої інформації про діяльність групи задля реєстрації кримінальних проваджень».

На підприємстві заявляють: усі обшуки проводилися без передбачених в такому випадку законом судових рішень із посиланням на нібито невідкладність таких дій.

У компанії звертають увагу, що JKX є не українською, а британською, і діє виключно в межах чинного британського законодавства та з моменту введення міжнародних санкцій стосовно країни-агресора, негайно приєдналася до всіх санкцій і повністю втратила будь-який контроль над діяльністю належних їй активів на території РФ, тож не несе жодної юридичної відповідальності за діяльність непідконтрольних підприємств на території Росії та сплату ними податків.

JKX направила листа до директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова та планує офіційно звернутися до правоохоронних органів Великобританії з метою захисту своїх прав.



