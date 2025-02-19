У Кременчуці ремонтуватимуть приміщення колишнього банку на площі Перемоги: скільки планують витратити

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 266 Коментарів: 1

Гроші на це виділятимуть зі Стабілізаційного фонду

У Кременчуці виконавчий комітет проводитиме реконструкцію приміщень колишнього банку, що розташований на площі Перемоги. Гроші на це виділятимуть зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади. Відповідне рішення підтримали на засіданні депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 19 лютого.

Відомо, що на ремонт планують витратити понад 464 тисяч гривень.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року виконком замовив охорону адміністративних будівель, зокрема і банку. Раніше «Кременчуцький Телеграф» розповідав історію будівлі.