У Кременчуці ремонтуватимуть приміщення колишнього банку на площі Перемоги: скільки планують витратити

У Кременчуці виконавчий комітет проводитиме реконструкцію приміщень колишнього банку, що розташований на площі Перемоги. Гроші на це виділятимуть зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади. Відповідне рішення підтримали на засіданні депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 19 лютого.
Відомо, що на ремонт планують витратити понад 464 тисяч гривень.
Нагадаємо, наприкінці 2024 року виконком замовив охорону адміністративних будівель, зокрема і банку. Раніше «Кременчуцький Телеграф» розповідав історію будівлі.
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