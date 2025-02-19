Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 20:02
Переглядів: 132
Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У четвер, 20 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 16.00
- Реалізація договорів про приєднання до електричних мереж:
- пров. Крюківський, 5-12
- вул. Максима Березовського, 20-43
- пров. Миколи Савченка, 6
- пров. Насосний, 9-22.
З 8.00 до 17.00
-
Виконання технічного обслуговування електромереж:
- вул. Івана Приходька, 84/2
-
Розчищення трас (крім капітального ремонту):
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141-204
- вул. Гайдамацька, 80, 147
- пров. Гарматний, 3-22
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Олексія Древаля, 117-173А
- пр. Ополченський, 6-14
- пров. Урожайний, 3-20
- туп. Урожайний, 1-12
- вул. Сержанта Мельничука, 16
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125-129
- вул. Ярослава Мудрого, 1-32
-
Усунення скарг споживачів:
- вул. Кавалерійська, 1/56-11А
- вул. Олександрійська, 28-89
- пров. Транспортний, 1-28
- пров. Шкільний, 18/5
-
Виконання реалізації договорів про приєднання до мереж:
- вул. Басейна, 23-42
- вул. Батуринська, 20/20-29
- пров. Військовий, 1/12-18
- вул. В’ячеслава Чорновола, 46/1-83
- пров. В’ячеслава Чорновола, 7,10,15
- вул. Дмитра Демидюка, 7-42
- вул. Євгена Коновальця, 52-70
- пров. Герцена, 3-9Б
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- вул. Козацька, 71-108Б
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- вул. Миколаївська
- вул. Миколаївська, 1А-12
- вул. Миколи Молочникова, 2,4,5,11
- вул. Небесної Сотні, 4/1,6/20
- вул. Новоіванівська, 2/25-28
- вул. Олеся Гончара, 62А-81
- просп. Лесі Українки, 18,18В
- вул. Покровська, 4А,9/14
- пров. Прорізний, 17-37
- пров. Рівненський, 8А
- вул. Редутна, 94
- вул. Солов'їна, 10
- вул. Тараса Шевченка, 98/16-107/13
- вул. Шевченка, 15-19/3
-
Тимчасові перерви за заявою користувача:
З 8.00 до 18.00
- Виконання капітального ремонту:
- вул. 29 Вересня, 13
- вул. Академіка Маслова, 34
- вул. Гоголя
- вул. Софіївська, 11-29А
- вул. Троїцька, 31-40А.
З 8.00 до 20.00
- Виконання капітального ремонту:
- пров. Веселий, 10
- вул. Горліса-Горського, 3-10
- вул. Івана Франка, 29 33
- вул. Київська, 64-121
- просп. Полтавський
- просп. Полтавський, 277/2-281
- с. Потоки
- с. Мала Кохнівка
- с. Придніпрянське
- с. Соснівка
- вул. Перекопська, 40
- туп. Урожайний, 2
- вул. Ярова, 1-7.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.