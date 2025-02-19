Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 132

 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У четвер, 20 лютого, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 16.00

  • Реалізація договорів про приєднання до електричних мереж:
    • пров. Крюківський, 5-12
    • вул. Максима Березовського, 20-43
    • пров. Миколи Савченка, 6
    • пров. Насосний, 9-22.

З 8.00 до 17.00

  • Виконання технічного обслуговування електромереж:

    • вул. Івана Приходька, 84/2

  • Розчищення трас (крім капітального ремонту):

    • вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141-204
    • вул. Гайдамацька, 80, 147
    • пров. Гарматний, 3-22
    • вул. Народних Ополченців, 1-46
    • вул. Олексія Древаля, 117-173А
    • пр. Ополченський, 6-14
    • пров. Урожайний, 3-20
    • туп. Урожайний, 1-12
    • вул. Сержанта Мельничука, 16
    • вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125-129
    • вул. Ярослава Мудрого, 1-32

  • Усунення скарг споживачів:

    • вул. Кавалерійська, 1/56-11А
    • вул. Олександрійська, 28-89
    • пров. Транспортний, 1-28
    • пров. Шкільний, 18/5

  • Виконання реалізації договорів про приєднання до мереж:

    • вул. Басейна, 23-42
    • вул. Батуринська, 20/20-29
    • пров. Військовий, 1/12-18
    • вул. В’ячеслава Чорновола, 46/1-83
    • пров. В’ячеслава Чорновола, 7,10,15
    • вул. Дмитра Демидюка, 7-42
    • вул. Євгена Коновальця, 52-70
    • пров. Герцена, 3-9Б
    • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
    • вул. Козацька, 71-108Б
    • вул. Махоркова, 9/1-24А
    • вул. Миколаївська
    • вул. Миколаївська, 1А-12
    • вул. Миколи Молочникова, 2,4,5,11
    • вул. Небесної Сотні, 4/1,6/20
    • вул. Новоіванівська, 2/25-28
    • вул. Олеся Гончара, 62А-81
    • просп. Лесі Українки, 18,18В
    • вул. Покровська, 4А,9/14
    • пров. Прорізний, 17-37
    • пров. Рівненський, 8А
    • вул. Редутна, 94
    • вул. Солов'їна, 10
    • вул. Тараса Шевченка, 98/16-107/13
    • вул. Шевченка, 15-19/3

  • Тимчасові перерви за заявою користувача:

    • вул. Східна, 28,36.

З 8.00 до 18.00

  • Виконання капітального ремонту:
    • вул. 29 Вересня, 13
    • вул. Академіка Маслова, 34
    • вул. Гоголя
    • вул. Софіївська, 11-29А
    • вул. Троїцька, 31-40А.

З 8.00 до 20.00

  • Виконання капітального ремонту:
    • пров. Веселий, 10
    • вул. Горліса-Горського, 3-10
    • вул. Івана Франка, 29 33
    • вул. Київська, 64-121
    • просп. Полтавський
    • просп. Полтавський, 277/2-281
    • с. Потоки
    • с. Мала Кохнівка
    • с. Придніпрянське
    • с. Соснівка
    • вул. Перекопська, 40
    • туп. Урожайний, 2
    • вул. Ярова, 1-7.
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго планові відключення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх