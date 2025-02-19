На Полтавщині розшукують зниклого безвісти 16-річного Андрія Олійника

Сьогодні, 20:21 Переглядів: 161

Хлопець пішов з дому та не виходить на зв'язок із рідними

На Полтавщині розшукують зниклого безвісти 16-річного Андрія Олійника. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, юнак — мешканець Лубен. 19 лютого він пішов із дому й досі не виходить на зв’язок із рідними. Наразі його місцезнаходження невідоме.

Прикмети зниклого: зріст 190 см, худорлявої статури, коротке чорне волосся, зелені очі.

Був одягнений у чорну шапку, чорну куртку, чорний спортивний костюм, чорні кросівки.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування Андрія Олійника, повідомити до правоохоронних органів за телефонами 050-44-082-76, 066-686-33-47, 102 або іншим зручним способом.

Нагадаємо, на Полтавщині продовжують розшук зниклого безвісти Олександра Міхієнка: зв'язку із чоловіком немає з 1-го січня.