На Полтавщині продовжують розшук зниклого безвісти Олександра Міхієнка: зв'язку із чоловіком немає з 1 січня

На Полтавщині продовжують пошуки зниклого безвісти Олександра Міхієнка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, чоловік — мешканець Машівки. 1 січня 2025 року близько 09.00 він вирушив із дому у напрямку Полтави і не повернувся.
Прикмети: зріст 185-190 см, середньої тілобудови, одягнений у чорну куртку, спортивні штани чорного кольору, футболку чорного кольору, кросівки чорно-червоного кольору із білою підошвою.
Усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування зниклого, у поліції просять повідомити до правоохоронних органів за телефонами: 0660542695, 0685088795 або 102.
Нагадаємо, на Полтавщині правоохоронці розшукують Сергія Карлова, який ймовірно причетний до скоєння злочину.
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