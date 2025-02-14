У Гадячі нетверезий водій врізався у бетонні східці — поліція

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Чоловікові загрожує штраф у 17 тисяч гривень та позбавлення права керування автівкою на рік

Учора, 13 лютого, близько 12.00 у Гадячі на Полтавщині нетверезий водій не впорався з керуванням та врізався у бетонні східці. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, аварію спричинив 46-річний водій автівки Hafei Saibao. Чоловік розбив свою машину та дещо пошкодив припаркований поруч автомобіль.

На щастя, внаслідок зіткнення обійшлося без постраждалих.

Під час проведення алкотесту в організмі у водія виливи 2,6 проміле алкоголю. Патрульні склали адмінматеріали за керування у стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та порушення Правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспорту (ст. 124 КУпАП). Матеріали щодо водія передали до суду.

Така «поїздка» може обійтися чоловікові у 17 тисяч гривень штрафу та позбавлення його права керування автомобілем на один рік.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці п'яний водій автомобіля ЗАЗ злетів з дороги та врізався в рекламний щит.