Кременчуцькі діти з інвалідністю отримуватимуть стипендії від президента за високі досягнення у спорті

Кременчуцьким дітям з інвалідністю, які мають визначні досягнення на всеукраїнських спортивних змаганнях, та одній тренерці призначили стипендії президента. Відповідний указ 12 лютого підписав Президент України Володимир Зеленський.
Стипендії отримуватимуть:
Ірина Коренівська — бронзова призерка всеукраїнських спортивних змагань із пара легкої атлетики;
Дар’я Новохацька — чемпіонка всеукраїнських спортивних змагань із пара легкої атлетики;
Відзначили стипендією і Ганну Келембет, заслужену тренерку України, яка займається із Миколою Різником.
Окрім кременчуцьких спортсменів, у Полтавській області стипендії призначили ще чотирьом спортсменам та одному тренеру:
Василь Струков — чемпіон всеукраїнських спортивних змагань із голболу;
Іван Шелест — чемпіон всеукраїнських спортивних змагань із футзалу;
Нагадаємо, у 2023 році Ірина Коренівська та Дар’я Новохацька вибороли золоті та срібні медалі на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед паралімпійців у Луцьку. Микола Різник — призер чемпіонату України з плавання серед молоді із вадами слуху.
Тренерка Ганна Келембет отримала звання заслуженої тренерки України у жовтні 2023 року.
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