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Кременчуцькі діти з інвалідністю отримуватимуть стипендії від президента за високі досягнення у спорті

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 0

 

Серед стипендіатів і одна тренерка

Кременчуцьким дітям з інвалідністю, які мають визначні досягнення на всеукраїнських спортивних змаганнях, та одній тренерці призначили стипендії президента. Відповідний указ 12 лютого підписав Президент України Володимир Зеленський.

Стипендії отримуватимуть:

  • Ірина Коренівська — бронзова призерка всеукраїнських спортивних змагань із пара легкої атлетики;

  • Дар’я Новохацька — чемпіонка всеукраїнських спортивних змагань із пара легкої атлетики;

  • Микола Різник — бронзовий призер всеукраїнських спортивних змагань із плавання.

Відзначили стипендією і Ганну Келембет, заслужену тренерку України, яка займається із Миколою Різником.

Окрім кременчуцьких спортсменів, у Полтавській області стипендії призначили ще чотирьом спортсменам та одному тренеру:

  • Артем Бородай — срібний призер всеукраїнських спортивних змагань із голболу;
  • Аліна Пелішок — учасниця всеукраїнських спортивних змагань із тенісу настільного;

  • Василь Струков — чемпіон всеукраїнських спортивних змагань із голболу;

  • Іван Шелест — чемпіон всеукраїнських спортивних змагань із футзалу;

  • Сергій Сліжевський — тренер чемпіона всеукраїнських спортивних змагань із футзалу Івана Шелеста.

Нагадаємо, у 2023 році Ірина Коренівська та Дар’я Новохацька вибороли золоті та срібні медалі на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед паралімпійців у Луцьку. Микола Різник — призер чемпіонату України з плавання серед молоді із вадами слуху.

Тренерка Ганна Келембет отримала звання заслуженої тренерки України у жовтні 2023 року.

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Автор: Яна Гудзь
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