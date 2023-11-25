Кременчужанка отримала звання «Заслужений тренер України»

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23 листопада Міністерство молоді та спорту опублікувало наказ № 7329, відповідно до якого кременчужанці Анні Келембет надали почесне звання «Заслужений тренер України». Про це повідомили на фейсбук-сторінці Кременчуцької міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 1, де жінка працює тренером-викладачем відділення плавання.

— Шановна Анна Борисівна! Нехай Ваш приклад буде взірцем для молодих фахівців! Безсумнівно, що не одне покоління ваших вихованців і колег з повагою і вдячністю цінуватимуть вашу працю, — вітає колегу колектив комунального закладу фізичної культури і спорту.

Нагадаємо, що у листопаді кременчуцькі спортсмени, вихованці Анни Келембет, вибороли призові місця у Відкритому чемпіонаті області з плавання серед спортсменів з інвалідністю, присвяченому пам’яті Олександра Дяченка, який проходив у Полтаві.