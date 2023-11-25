Два проєкти компанії Ferrexpo відзначили на всеукраїнській премії HR Pro Awards 2023

23 листопада в UnitCity в Києві відбулася церемонія нагородження кращих проєктів в галузі управління персоналом у 12 номінаціях. Загалом на премію цьогоріч було подано 100 заявок — 85 проєктів та 15 вагомих для галузі особистостей.
Компанія Ferrexpo подала на участь у конкурсі дев’ять проєктів, з них до фіналу потрапили вісім. Найкращими на всеукраїнському рівні визнали два.
У номінації «Рекрутинг» переміг проєкт «Нове покоління Ferrexpo» департаменту оцінки і розвитку персоналу Полтавського ГЗК. Цей проєкт стартував у 2016 році зі створення профільного класу Ferrexpo з метою забезпечення компанії кваліфікованими інженерно-технічними працівниками.
Він має стратегічне значення щодо поступового формування іміджу роботодавця, залучення кваліфікованих, молодих фахівців, планування зовнішнього кадрового резерву та просування STEM освіти в регіоні. У 2019 році було розпочато проєкт «Дуальна форма здобуття освіти», спрямований на підвищення кваліфікації та подальше працевлаштування випускників за робітничими спеціальностями.
У 2020 році проєкт «Профільний клас Ferrexpo» був доповнений проєктом «Стипендіальна програма», який має на меті продовження профорієнтаційної роботи з випускниками профільного класу під час їх навчання у закладах вищої освіти. У рамках розширення проєкту «Дуальна форма здобуття освіти» у 2022 році розпочато співпрацю із закладом вищої освіти КрНУ ім. Михайла Остроградського за актуальними для компанії напрямками. Його презентувала Олена Васильченко, одна з лідерок проєкту.
У номінації «Різноманіття та інклюзивність» кращим визнано проєкт «Програма жіночого лідерства Femunity» Любові Козюри, HR бізнес-партнерки Полтавського ГЗК. Ferrexpo вже понад три роки впроваджує принципи різноманіття та інклюзивності в бізнесі та в громадах. Корпоративна платформа жіночого лідерства Femunity показала свою ефективність у підготовці до подальшого зростання жінок, готових змінюватись і змінювати світ навколо. У 2022 компанія закріпила свої наміри у затвердженій DE&I-політиці, що передбачає всеосяжну підтримку всіх категорій працівників. Рівні умови працевлаштування, роботи, оплати праці підтверджують той факт, що працівників та працівниць компанії оцінюють виключно за рівнем професіоналізму та компетентності.
Проєкт Femunity отримує нагороди на всеукраїнському рівні у рамках премії HR Pro Awards вже вдруге.
Головна мета щорічної премії HR Pro Awards, яка вперше відбулася 2021 року в Києві — відзначити особисті й командні досягнення представників галузі управління персоналом та сприяти поширенню HR-практик в Україні.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.