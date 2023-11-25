Два проєкти компанії Ferrexpo відзначили на всеукраїнській премії HR Pro Awards 2023

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23 листопада в UnitCity в Києві відбулася церемонія нагородження кращих проєктів в галузі управління персоналом у 12 номінаціях. Загалом на премію цьогоріч було подано 100 заявок — 85 проєктів та 15 вагомих для галузі особистостей.

Компанія Ferrexpo подала на участь у конкурсі дев’ять проєктів, з них до фіналу потрапили вісім. Найкращими на всеукраїнському рівні визнали два.

У номінації «Рекрутинг» переміг проєкт «Нове покоління Ferrexpo» департаменту оцінки і розвитку персоналу Полтавського ГЗК. Цей проєкт стартував у 2016 році зі створення профільного класу Ferrexpo з метою забезпечення компанії кваліфікованими інженерно-технічними працівниками.

Він має стратегічне значення щодо поступового формування іміджу роботодавця, залучення кваліфікованих, молодих фахівців, планування зовнішнього кадрового резерву та просування STEM освіти в регіоні. У 2019 році було розпочато проєкт «Дуальна форма здобуття освіти», спрямований на підвищення кваліфікації та подальше працевлаштування випускників за робітничими спеціальностями.

У 2020 році проєкт «Профільний клас Ferrexpo» був доповнений проєктом «Стипендіальна програма», який має на меті продовження профорієнтаційної роботи з випускниками профільного класу під час їх навчання у закладах вищої освіти. У рамках розширення проєкту «Дуальна форма здобуття освіти» у 2022 році розпочато співпрацю із закладом вищої освіти КрНУ ім. Михайла Остроградського за актуальними для компанії напрямками. Його презентувала Олена Васильченко, одна з лідерок проєкту.

У номінації «Різноманіття та інклюзивність» кращим визнано проєкт «Програма жіночого лідерства Femunity» Любові Козюри, HR бізнес-партнерки Полтавського ГЗК. Ferrexpo вже понад три роки впроваджує принципи різноманіття та інклюзивності в бізнесі та в громадах. Корпоративна платформа жіночого лідерства Femunity показала свою ефективність у підготовці до подальшого зростання жінок, готових змінюватись і змінювати світ навколо. У 2022 компанія закріпила свої наміри у затвердженій DE&I-політиці, що передбачає всеосяжну підтримку всіх категорій працівників. Рівні умови працевлаштування, роботи, оплати праці підтверджують той факт, що працівників та працівниць компанії оцінюють виключно за рівнем професіоналізму та компетентності.

— Попри війну Ferrexpo продовжує й масштабує на всеукраїнський рівень ініціативи, що посилюють жінок в Україні й поширюють принципи рівності й інклюзивності. Дуже вдячна за підтримку Анні Адом, директорці з управління персоналом і побуту, за натхнення, підтримку й цінний досвід, — зазначила Любов Козюра після отримання Ніки, пам’ятної статуетки премії.

Проєкт Femunity отримує нагороди на всеукраїнському рівні у рамках премії HR Pro Awards вже вдруге.

Головна мета щорічної премії HR Pro Awards, яка вперше відбулася 2021 року в Києві — відзначити особисті й командні досягнення представників галузі управління персоналом та сприяти поширенню HR-практик в Україні.