Полтавці презентували колекцію старовинного українського одягу в Литві

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 145

У Литві Полтавська обласна дитяча організація «Століття краси» представила колекцію старовинного українського одягу регіону, у співпраці з креативним мистецьким хабом «OTOLOVKO» та майстринею народної творчості Вірою Черняк. Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної військової адміністрації.

Директор Департаменту культури і туризму ОВА Ірина Удовиченко зауважила, що це не перша спільна литовсько-українська колаборація.

Нагадаємо, що влітку на Полтавщині запрацювало консульство Литовської Республіки.