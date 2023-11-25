Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Культура, Полтавщина, Україна, Світ

Полтавці презентували колекцію старовинного українського одягу в Литві

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 145

 

Відбулася презентація спільного литовсько-українського етнопроєкту «Шлях крізь століття» в межах фольклорного фестивалю «Kapelmaušis»

У Литві Полтавська обласна дитяча організація «Століття краси» представила колекцію старовинного українського одягу регіону, у співпраці з креативним мистецьким хабом «OTOLOVKO» та майстринею народної творчості Вірою Черняк. Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної військової адміністрації.

Директор Департаменту культури і туризму ОВА Ірина Удовиченко зауважила, що це не перша спільна литовсько-українська колаборація.

Нагадаємо, що влітку на Полтавщині запрацювало консульство Литовської Республіки.

2
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: вишиванка одяг колекція Литва
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 46 від 16 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 44 від 2 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх