Полтавці презентували колекцію старовинного українського одягу в Литві

Відбулася презентація спільного литовсько-українського етнопроєкту «Шлях крізь століття» в межах фольклорного фестивалю «Kapelmaušis»
У Литві Полтавська обласна дитяча організація «Століття краси» представила колекцію старовинного українського одягу регіону, у співпраці з креативним мистецьким хабом «OTOLOVKO» та майстринею народної творчості Вірою Черняк. Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної військової адміністрації.
Директор Департаменту культури і туризму ОВА Ірина Удовиченко зауважила, що це не перша спільна литовсько-українська колаборація.
Нагадаємо, що влітку на Полтавщині запрацювало консульство Литовської Республіки.
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