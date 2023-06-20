На Полтавщині запрацювало консульство Литовської Республіки

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Відсьогодні, 20 червня, запрацювало почесне консульство Литовської Республіки у Полтавській області. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Він опублікував у своєму телеграм-каналі світлини з церемонії відкриття з перерізанням червоної стрічки, де були присутні надзвичайний і повноважний посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас, почесний консул Литви в Полтавській області Володимир Пилипенк та народний депутат від «Слуги народу» Олексій Устенко.

Дмитро Лунін подякував Литві та литовському народу за всебічну підтримку України й Полтавщини зокрема.

Нагадаємо, на Полтавщині запрацювало регіональне представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини.