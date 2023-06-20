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На Полтавщині відкрилася виставка «Музейні новинки зі світу спорту»

Сьогодні, 18:17 Переглядів: 114

 

Виставка працюватиме з 20 червня до 13 липня у дворику музею 

Сьогодні, 20 червня, у Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського відкривається нова постійна спортивна виставка «Музейні новинки зі світу спорту». Виставка відкрилася за сприяння Управління молоді та спорту Полтавської ОВА і Полтавського обласного відділення Національного олімпійського комітету України.

Відвідувачі можуть ознайомитися з новими експонатами спортивної колекції, що поповнили фондову збірку протягом останніх трьох років – особливих і надзвичайно складних для історії українського і полтавського спорту.

Виставка працюватиме з 20 червня до 13 липня у дворику музею. 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Управління молоді та спорту Полтавської ОВА
Теги: спорт музей виставка
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