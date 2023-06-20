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У Кременчуці повідомили про замінування школи №27 - кінологи оглянули заклад

Сьогодні, 18:04 Переглядів: 231

 

Діти повернулися до здачі тестів 

Сьогодні, 20 червня, на електронну адресу надійшло повідомлення про нібито замінування 27 школи. На місце одразу виїхали оперативні служби. 

Пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко повідомила «Кременчуцькому Телеграфу», що оперативні служби з кінологами оглянули заклад. Оскільки небезпеки не виявили діти повернулися до здачі Національного мультипредметного тесту (тестування замість ЗНО). 

Нагадуємо, що за неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян загрожує кримінальна відповідальність. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: мінування школа ЗНО
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