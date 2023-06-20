Люди похилого віку та особи з інвалідністю можуть безкоштовно пройти профілактику хронічних захворювань
Сьогодні, 19:02
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Для цього необхідно направлення від сімейного лікаря
Громадяни похилого віку та особи з інвалідністю можуть отримати безкоштовні послуги для профілактики хронічних захворювань. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.
За направленням сімейного лікаря у територіальних центрах надають такі послуги:
- фізіотерапія (УВЧ, ультразвук, «Біоптрон», інгаляції, електрофорез, «Дарсонваль»);
- масаж та масажне ліжко Nuga Best;
- оздоровча фізкультура;
- трав’яні чаї та киснева пінка.
Фахівці обслуговують у територіальних центрах за адресами:
- Автозаводський район — просп. Свободи, 130, телефон (067-23) 9-66-39;
- філія центру — просп. Лесі Українки, 42, телефон (09-69) 84-15-84;
- Крюківський район — вул. І. Приходька, 90, кімн. 414, телефон (09-82) 50-13-60;
- філія центру — вул. Ковальська, 10/2; вул. Д. Кострова, 76, телефон (09-82) 50-13-60.
*Фото ілюстративне
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