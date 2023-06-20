Люди похилого віку та особи з інвалідністю можуть безкоштовно пройти профілактику хронічних захворювань

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 289

Для цього необхідно направлення від сімейного лікаря

Громадяни похилого віку та особи з інвалідністю можуть отримати безкоштовні послуги для профілактики хронічних захворювань. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.

За направленням сімейного лікаря у територіальних центрах надають такі послуги:

фізіотерапія (УВЧ, ультразвук, «Біоптрон», інгаляції, електрофорез, «Дарсонваль»);

масаж та масажне ліжко Nuga Best;

оздоровча фізкультура;

трав’яні чаї та киснева пінка.

Фахівці обслуговують у територіальних центрах за адресами:

Автозаводський район — просп. Свободи, 130, телефон (067-23) 9-66-39;

філія центру — просп. Лесі Українки, 42, телефон (09-69) 84-15-84;

Крюківський район — вул. І. Приходька, 90, кімн. 414, телефон (09-82) 50-13-60;

філія центру — вул. Ковальська, 10/2; вул. Д. Кострова, 76, телефон (09-82) 50-13-60.

*Фото ілюстративне