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Директорку гуманітарно-технологічної академії Лесю Крупіну номінували на премію Верховної Ради

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 210

 

Крім неї на премію номіновані ще троє людей з Полтавщини

Директорку Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені А. С. Макаренка Лесю Крупіну номінували на премію Верховної Ради України. Про це повідомив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький на своїй сторінці у фейсбуці.

До 30 червня на платформі Smart Region триватиме голосування за кандидатів на здобуття премій Верховної Ради України.

На цю премію за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування номіновані кандидати з Полтавщини — Дарина Іванко та Олександр Глазов.

Крім того, премію Верховної Ради педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти крім Лесі Крупіної може отримати Наталія Бігун — директорка Решетилівського художнього професійного ліцею.

Інструкція для голосування за посиланням. Авторизований користувач може проголосувати не більше, ніж за 1 кандидатуру.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: премія голосування
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