Скільки грошей витратили на облаштування укриття у лікарні «Кременчуцька»

Будівельними роботами та поточним ремонтом укриття у медзакладі займалося приватне підприємство «Кремiнбуд»
Стало відомо, скільки грошей витратили на облаштування укриття у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Про це йшлося у відповіді департаменту охорони здоров'я на запит «Кременчуцького Телеграфа».
Будівельними роботами та поточним ремонтом укриття у медзакладі займалося приватне підприємство «Кремінбуд». Підприємство уклало два договори: перший №552 від 27.06.2022 – на 2 198 454 гривень, другий №973 вiд 13.12.2022 – на 2 997 69З гривень.
За вищезазначеними договорами провели:
Також ФОП Бакай Ганна Сергіївна уклала з лікарнею три договори від 22-23 лютого 2023 року:
Вищезазначені роботи та оснащення укриття лікарня виконувала як за кошти територіальної громади Кременчука, так і за власні кошти, отримані за договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з НСЗУ. Також частину обладнання та інвентарю (ліжка, тумбочки тощо) для облаштування укриття були взяті з тих, що перебували на балансі лікарні.
Нагадаємо, лікарня «Кременчуцька» отримала магнітні пристрої для видалення уламків з тканин поранених. Ці пристрої розробили кременчужани.
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