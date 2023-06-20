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Скільки грошей витратили на облаштування укриття у лікарні «Кременчуцька»

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 83

 

Будівельними роботами та поточним ремонтом укриття у медзакладі займалося приватне підприємство «Кремiнбуд»

Стало відомо, скільки грошей витратили на облаштування укриття у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Про це йшлося у відповіді департаменту охорони здоров'я на запит «Кременчуцького Телеграфа».

Який вигляд має нове укриття у лікарні «Кременчуцька», яке вміщує 100 людей

Будівельними роботами та поточним ремонтом укриття у медзакладі займалося приватне підприємство «Кремінбуд». Підприємство уклало два договори: перший №552 від 27.06.2022 – на 2 198 454 гривень, другий №973 вiд 13.12.2022 – на 2 997 69З гривень.

За вищезазначеними договорами провели:

  • облаштування поверхонь стін та підлоги керамічною плиткою;
  • штукатурку стель;
  • встановлення віконних та дверних блоків з металопластику;
  • електромонтажні роботи;
  • сантехнічні роботи – прокладання трубопроводів водопостачання та водовідведення;
  • встановлення опалювальних радіаторів;
  • встановлення індивідуальних водяних нагрівачів.

Також ФОП Бакай Ганна Сергіївна уклала з лікарнею три договори від 22-23 лютого 2023 року:

  • №199 на суму 62700 гривень (на ці гроші закупили 3 медичні шафи по 20900 грн);
  • №200 на суму 99985 гривень (на ці гроші купили стільці, столи, лавки, крісла);

  • №201 на суму 206100 гривень (закупили медичне обладнання та вироби медичного призначення).

Вищезазначені роботи та оснащення укриття лікарня виконувала як за кошти територіальної громади Кременчука, так і за власні кошти, отримані за договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з НСЗУ. Також частину обладнання та інвентарю (ліжка, тумбочки тощо) для облаштування укриття були взяті з тих, що перебували на балансі лікарні.

Нагадаємо, лікарня «Кременчуцька» отримала магнітні пристрої для видалення уламків з тканин поранених. Ці пристрої розробили кременчужани.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: укриття лікарня Кременчуцька фінансування
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