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Кременчук, Здоров'я

Лікарня «Кременчуцька» отримала магнітні пристрої для видалення уламків з тканин поранених

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 75

 

Ці пристрої розробили кременчужани, викладачі Харківського політехнічного інституту

Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» отримала сучасні магнітні пристрої для видалення уламків з тканин поранених. Про це сповістила Кременчуцька міська рада.

З початком війни стала потреба у використанні пристроїв для видалення феромагнітних уламків з тканин поранених. Ці пристрої розробили кременчужани, викладачі Харківського політехнічного інституту.

Обладнання відповідає високим медичним вимогам. Інженерам вдалося зробити магнітні пристрої, які успішно рятують поранених по всій Україні.

Завідувач хірургічного відділення, міський позаштатний хірург Костянтин Манаєнков розповідає, що лікарня отримала 3 різновиди магнітів: для м'яких тканин, для очей та посилений магніт. Саме ці пристрої дозволять лікарям краще та ефективніше надавати допомогу постраждалим.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: лікарня Кременчуцька магніт поранені
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