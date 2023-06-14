Кременчуцькі патрульні здали кров у Всесвітній день донора крові

Щороку 14 червня відзначається Всесвітній день донора крові на знак вдячності донорам за їхній благородний вчинок і порятунок життя людей. Тож не дивно, що саме сьогодні кременчуцькі патрульні добровільно здали кров у станції переливання крові.
Забезпечити достатню кількість безпечної крові можна тільки завдяки її регулярній безоплатній здачі добровільними донорами.
Здавайте кров — рятувати життя просто!
Раніше ми писали, що кременчуцькій станції переливання крові потрібні донори всіх груп крові у великій кількості.
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