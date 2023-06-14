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Кременчуцькі патрульні здали кров у Всесвітній день донора крові

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 169

 

Вони це роблять постійно, але у такий день здавати кров ще почесніше

Щороку 14 червня відзначається Всесвітній день донора крові на знак вдячності донорам за їхній благородний вчинок і порятунок життя людей. Тож не дивно, що саме сьогодні кременчуцькі патрульні добровільно здали кров у станції переливання крові.

Забезпечити достатню кількість безпечної крові можна тільки завдяки її регулярній безоплатній здачі добровільними донорами.

— Патрульні постійно стають донорами крові, оскільки, як ніхто, знають на скільки важлива кожна її краплина. Друзі, не будьте байдужими, долучайтеся і ви до цієї доброї справи, — наголошують кременчуцькі патрульні.

Здавайте кров — рятувати життя просто!

Раніше ми писали, що кременчуцькій станції переливання крові потрібні донори всіх груп крові у великій кількості.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: донори кров донорство Кременчуцька обласна станція переливання крові Всесвітній день донора крові
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