Штормове попередження: якою буде погода у Кременчуці 21 червня

У середу, 21 червня у Кременчуці з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами.
Удень температура повітря становитиме +23…+25°C, вітер протягом дня змінюватиме свої напрямки. Після обіду розпочнеться дощ із грозами.
Ввечері стовпчики термометрів показуватимуть +23…+25°C.
За інформацією обласного центру з гідрометеорології, 21 червня у Полтавській області очікується гроза.
Синоптики оголосили 1 рівень небезпечності — жовтий.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.