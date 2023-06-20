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Штормове попередження: якою буде погода у Кременчуці 21 червня

Вчора, 22:02 Переглядів: 258

Після обіду розпочнеться дощ з грозою. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки — жовтий

У середу, 21 червня у Кременчуці з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами.

Удень температура повітря становитиме +23…+25°C, вітер протягом дня змінюватиме свої напрямки. Після обіду розпочнеться дощ із грозами.

Ввечері стовпчики термометрів показуватимуть +23…+25°C.

За інформацією обласного центру з гідрометеорології, 21 червня у Полтавській області очікується гроза.

Синоптики оголосили 1 рівень небезпечності — жовтий.

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Автор: Дарія Згура
Теги: погода синоптики прогноз погоди
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