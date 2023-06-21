«Кремінь» віддав двох футболістів в оренду у «Гірник-Спорт»

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 233

Футбольний клуб «Кремінь» віддав двох футболістів в оренду у «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів. 20-річний захисник Олександр Кальчук та 20-річний півзахисник Владислав Молько на правах оренди продовжать свої виступи в складі «Гірник-Спорту». Футболісти проведуть в команді із Горішніх Плавнів рік.

Олександр Кальчук перейшов до «Кременя» у вересні 2022 року. Дебютував 2 вересня 2022 року в домашньому поєдинку 2 туру Першої ліги проти ФК «Скорук» (3:1). Загалом за минулий сезон захисник взяв участь в 15 офіційних матчах і провів на полі 1161 хвилину: 9 матчів за «Кремінь» (621 хв) та 6 матчів за «Кремінь-2» (540 хв). Результативними діями не відзначався. Отримав у цих матчах 1 жовту картку.

Владислав Молько перейшов до «Кременя» в серпні 2020 року. Дебютував 12 вересня 2020 року в домашньому поєдинку 2 туру Першої ліги проти «Краматорська» (0:0). Загалом за три сезони за «Кремінь» півзахисник зіграв у 37 офіційних матчах і провів на полі 1439 хвилин: 28 матчів за «Кремінь» (629 хв) та 9 матчів за «Кремінь-2» (810 хв), забив один гол за «Кремінь-2». Отримав у цих матчах 2 жовті картки.