Учора, 13 лютого, близько 20.00 у Гребінці потяг збив місцевого чоловіка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Про це до правоохоронців повідомили працівники залізничного вокзалу, поблизу якого подія й сталася.
На місці слідчо-оперативна група встановила, що 50-річний чоловік переходив залізничні колії в невстановленому місці і в цей час потяг, який проходив повз, збив його дотичним. Травмованого чоловіка госпіталізували.
Наразі працівники правоохоронних органів вирішують питання щодо порушення кримінального провадження за ч. 1 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, якщо це створило небезпеку для життя людей або настання інших тяжких наслідків) Кримінального кодексу України.
Причини та обставини події наразі встановлюють у поліції.
Нагадаємо, наприкінці грудня на Полтавщині потяг травмував неповнолітнього хлопця: він перебував у лікарні.
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