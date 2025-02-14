У січні кременчуківці не отримали продуктові набори у рамках програми «Турбота»: у чому причина

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 140

На закупівлю продуктових наборів витратили майже 4 мільйони гривень

У січні мешканці Кременчука не отримали продуктові набори у рамках програми «Турбота» від Департаменту соціального захисту населення. На засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради 14 лютого міський голова Віталій Малецький пояснив, у чому причина.

За його словами, у січні проводилися тендерні процедури закупівлі цих продуктових пакунків.

— Усім тим кременчужанам, які мали отримати їх у січні, видадуть разом із лютневими, — наголосив мер.

Хто отримує продуктові набори у Кременчуці

Отримати продуктові набори у рамках Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота» можуть громадяни Кременчука із категорії:

багатодітні сім’ї, де виховується 3 та більше дітей, які мають статус малозабезпечених;

сім'ї, в яких виховуються діти з інвалідністю до 18 років, які мають статус малозабезпечених;

діти-сироти, що знаходяться під піклуванням;

особи з інвалідністю по зору 1 групи;

одинокі особи з інвалідністю 1 групи.

Нагадаємо, на 2025 рік Департамент соціального захисту населення замовив 15 300 продуктових наборів за майже 3,8 мільйона гривень у підприємця із Житомира Юрія Клинчука.