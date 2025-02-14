Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Соціальний захист

У січні кременчуківці не отримали продуктові набори у рамках програми «Турбота»: у чому причина

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 140

 

На закупівлю продуктових наборів витратили майже 4 мільйони гривень

У січні мешканці Кременчука не отримали продуктові набори у рамках програми «Турбота» від Департаменту соціального захисту населення. На засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради 14 лютого міський голова Віталій Малецький пояснив, у чому причина.

За його словами, у січні проводилися тендерні процедури закупівлі цих продуктових пакунків.

— Усім тим кременчужанам, які мали отримати їх у січні, видадуть разом із лютневими, — наголосив мер.

Хто отримує продуктові набори у Кременчуці

Отримати продуктові набори у рамках Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота» можуть громадяни Кременчука із категорії:

  • багатодітні сім’ї, де виховується 3 та більше дітей, які мають статус малозабезпечених;
  • сім'ї, в яких виховуються діти з інвалідністю до 18 років, які мають статус малозабезпечених;
  • діти-сироти, що знаходяться під піклуванням;
  • особи з інвалідністю по зору 1 групи;
  • одинокі особи з інвалідністю 1 групи.

Нагадаємо, на 2025 рік Департамент соціального захисту населення замовив 15 300 продуктових наборів за майже 3,8 мільйона гривень у підприємця із Житомира Юрія Клинчука

ПО ТЕМІ:

У Кременчуці департамент соцзахисту замовив продуктові набори: хто їх може отримати

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: region.dp.ua, ілюстративне
Теги: продуктові набори Департамент соціального захисту населення турбота
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх