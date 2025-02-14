У січні кременчуківці не отримали продуктові набори у рамках програми «Турбота»: у чому причина

У січні мешканці Кременчука не отримали продуктові набори у рамках програми «Турбота» від Департаменту соціального захисту населення. На засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради 14 лютого міський голова Віталій Малецький пояснив, у чому причина.
За його словами, у січні проводилися тендерні процедури закупівлі цих продуктових пакунків.
Отримати продуктові набори у рамках Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота» можуть громадяни Кременчука із категорії:
Нагадаємо, на 2025 рік Департамент соціального захисту населення замовив 15 300 продуктових наборів за майже 3,8 мільйона гривень у підприємця із Житомира Юрія Клинчука.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.