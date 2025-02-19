Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів I (-) групи крові

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 66

Фахівці медзакладу просять людей не приходити на голодний шлунок, щоб не стало погано

У Кременчуці станція переливання крові потребує донорів I (-) групи крові. Про це повідомили на телеграм-каналі «Кременчук.Офіційний» 19 лютого.

Вказано, що здати кров можна з 8.00 до 13.00 за адресою: вулиця Івана Мазепи, 8. Наголошують, що з собою мати паспорт та ідентифікаційний код.

Які є правила для донорів:

напередодні не можна їсти жирного, смаженого, копченого, соленого

за 48 годин до процедури не пити алкоголь;

за дві години не палити.

Фахівці медзакладу просять людей не приходити на голодний шлунок, щоб не стало погано.

— Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, журналістка «Кременчуцького Телеграфа» вперше в житті здала кров й поділилася враженнями. Раніше «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з заступником керівника з організаційно-методичної роботи Кременчуцької станції переливання крові Світланою Каплатою. Вона розповіла про особливості роботи закладу та донорство у Кременчуці.