У Кременчуці виконком планує закупити технічне обладнання на понад 200 тисяч гривень

Кременчуцький виконавчий комітет отримає 212 тисяч гривень на закупівлю ноутбуків та іншого технічного обладнання. Їх отримає підрозділ виконкому, що займається питаннями організаційно-мобілізаційної роботи і бронювання. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 19 лютого.
Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади. Відповідне рішення підтримали члени комісії.
Нагадаємо, у червні торік у Кременчуці виділяли понад 100 тисяч гривень на закупівлю обладнання для відповідного підрозділу виконкому.
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