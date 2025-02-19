У Кременчуці виконком планує закупити технічне обладнання на понад 200 тисяч гривень

Вчора, 22:00 Переглядів: 132

Кременчуцький виконавчий комітет отримає 212 тисяч гривень на закупівлю ноутбуків та іншого технічного обладнання. Їх отримає підрозділ виконкому, що займається питаннями організаційно-мобілізаційної роботи і бронювання. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 19 лютого.

Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади. Відповідне рішення підтримали члени комісії.

Нагадаємо, у червні торік у Кременчуці виділяли понад 100 тисяч гривень на закупівлю обладнання для відповідного підрозділу виконкому.