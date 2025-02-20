У неділю кременчужанам розкажуть, як подбати про себе та як вийти із токсичних стосунків (афіша)

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 0

Психологиня розповість присутнім про особливості здорових стосунків та як не втратити себе у відносинах

Цієї неділі, 23 лютого, у Кременчуці відбудеться вуличний університет на тему «Як подбати про себе: токсичні стосунки». Організаторами заходу є Кременчуцька міська публічна бібліотека.

Зустріч відбудеться у рамках циклу «Ментальне здоров’я». Проведе її психологиня Крістіна Петриченко.

На заході фахівчиня розповість про здорові стосунки та їх ознаки, навчить розпізнавати токсичні стосунки і пояснить, коли їх варто припинити. Гості заходу також дізнаються про те, як не втратити себе у відносинах із партнером та як краще виходити із залежних стосунків.

Відбудеться зустріч у неділю, 23 лютого, о 12.00 за адресою: вул. Соборна, 11.

Нагадаємо, раніше психологиня Крістіна Петриченко розповідала, що робити, коли немає святкового настрою.