Психологиня розповість присутнім про особливості здорових стосунків та як не втратити себе у відносинах
Цієї неділі, 23 лютого, у Кременчуці відбудеться вуличний університет на тему «Як подбати про себе: токсичні стосунки». Організаторами заходу є Кременчуцька міська публічна бібліотека.
Зустріч відбудеться у рамках циклу «Ментальне здоров’я». Проведе її психологиня Крістіна Петриченко.
На заході фахівчиня розповість про здорові стосунки та їх ознаки, навчить розпізнавати токсичні стосунки і пояснить, коли їх варто припинити. Гості заходу також дізнаються про те, як не втратити себе у відносинах із партнером та як краще виходити із залежних стосунків.
Відбудеться зустріч у неділю, 23 лютого, о 12.00 за адресою: вул. Соборна, 11.
Нагадаємо, раніше психологиня Крістіна Петриченко розповідала, що робити, коли немає святкового настрою.
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