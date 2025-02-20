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У Горішніх Плавнях попрощалися із полеглим військовим Олександром Соляником, якого понад рік вважали зниклим безвісти

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 317

 

Загинув захисник у січні 2024 року поблизу Авдіївки

Учора, 19 лютого, у Горішніх Плавнях попрощалися із полеглим на війні захисником Олександром Соляником. Про це інформують у телеграм-каналі «Горішні Плавні».

Народився Олександр 9 грудня 1973 року у Горішніх Плавнях. У 1991 році закінчив загальноосвітню школу № 4 і протягом 1991-1993 років проходив строкову службу у лавах Збройних сил України. 

Після служби повернувся до Горішніх Плавнів і розпочав підприємницьку діяльність — відкрив будівельне підприємство, яке протягом тривалого часу працювало у місті. У 2007 році розпочав навчання у політехнічному технікумі за спеціальністю «Будівництво та експлуатація будівель і споруд». У 2010 році навчання закінчив і здобув спеціальність техніка-будівельника. 

На захист України Олександр Соляник став із перших днів повномасштабного вторгнення. Загинув захисник 24 січня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту України, її свободи та незалежності поблизу Авдіївки на Донеччині. Тривалий час військовослужбовця вважали зниклим безвісти, і нарешті його тіло вдалося повернути додому, аби поховати з честю.

«На щиті» до Кременчуччини повертається військовий Олександр Соляник
Світла і вічна пам’ять про подвиг Олександра Соляника назавжди збережеться у наших серцях та в історії нашої громади, — сказав у прощальному слові мер Горішніх Плавнів Дмитро Биков.

Поховали полеглого воїна на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Горішні Плавні війна воїни світла Прощання поховання загиблий
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