На дорогах Полтавщини працює 74 одиниці техніки, підтримуючи їх у проїжджому стані

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 144

На дорожні роботи залучено 105 працівників дорожніх служб

Дорожні служби Полтавщини продовжують працювати в штатному режимі. Для підтримки доріг у проїжджому стані зранку були залучені 105 працівників та 74 одиниці техніки підрядних організацій Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області й Агентства місцевих доріг Полтавської області. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОВА. Цілодобово на зв’язку диспетчерські служби: 0500150233 (місцеві дороги), 0674006080 (державні).

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