На дорогах Полтавщини працює 74 одиниці техніки, підтримуючи їх у проїжджому стані

Дорожні служби Полтавщини продовжують працювати в штатному режимі. Для підтримки доріг у проїжджому стані зранку були залучені 105 працівників та 74 одиниці техніки підрядних організацій Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області й Агентства місцевих доріг Полтавської області.
Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОВА.
Цілодобово на зв’язку диспетчерські служби: 0500150233 (місцеві дороги), 0674006080 (державні).
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.