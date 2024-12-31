Сумнівні закупівлі, співпраця бізнесу з РФ, ухилення від мобілізації депутатами: що сколихнуло Кременчуцьку громаду у 2024 році

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«2024 рік був сповнений викликів і випробувань» , — сказав наприкінці свого звіту міський голова Кременчука Віталій Малецький. Ми ж від себе погодимось і додамо, що цей рік, зокрема, запам’ятається нам також, і як рік контролю над діяльністю влади та бізнесу, сумнівних закупівель, ухиленням від мобілізації представниками влади та скандалів у місцевих бізнесових колах. Згадаємо резонансні події у Кременчуці, які сколихнули громадськість

Викриття можливих переплат і схем, доцільність тих чи інших витрат, можлива співпраця з Росією та Білоруссю, ухилення від мобілізації — ці теми досі є дотичними до представників кременчуцької влади й бізнесу на третьому році повномасштабної війни. У цьому матеріалі ми розглянемо резонансні події, які привернули увагу громадськості у 2024 році.

Додамо, що станом на 31 грудня загальна поточна сума договорів структур, установ і підприємств, що підпорядковані виконавчому комітету Кременчуцької міської ради, складає приблизно 1,6 млрд гривень, про що вказано у системі bi prozorro. Найбільше за сумою мають: «Кременчукводоканал» (понад 285 млн гривень), Кременчуцьке тролейбусне управління (понад 162 млн гривень) та комунальне підприємство «Автозаводське» (понад 112 млн гривень). Виконавчий комітет має угод на понад 97 млн гривень.

КАТП 1628 закупилося паливом на 100 мільйонів гривень з можливими переплатами

Одним із найдорожчих тендерів кінця минулого року у Кременчуці стала закупівля КП «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628», яке займається вивезенням сміття та механічним прибиранням вулиць. 29 грудня, «під ялинку», воно уклало угоду на новий 2024 рік на постачання дизельного палива та бензину на суму 100 млн 275 тис. грн. На відкриті торги з особливостями прийшов єдиний учасник — ТОВ «Інтер Джак Ойл». Він і став переможцем, як це дозволяє законодавство про публічні закупівлі в умовах воєнного стану. Пропозиція продавця на 77 тис. грн нижча від очікуваної вартості, яку замовник визначив у сумі 100 млн 352 тис. грн. Але такий результат закупівлі насправді є не економією, а потенційною переплатою. Такого висновку ми дійшли, порівнявши ринкові ціни на пальне та ціни, за якими його купували в той же час на Prozorro інші комунальні підприємства Кременчука.

Надалі закупівлю аналізувала робоча група «Прозорість і підзвітність», що працює при Полтавській обласній військовій адміністрації.

Бордюри на мільйони

Навесні комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» оголосило тендери на ремонт і заміну бордюрів на загальну суму понад 3,5 млн гривень. Такі закупівлі під час війни сколихнули кременчуцьку громадськість — на сайті звернень Кременчука було створено петицію щодо скасування таких закупівель. Своєю чергою робоча група «Прозорість і підзвітність» також рекомендувала виконкому скасувати «бордюрні тендери». Аудитори звернули увагу на перевищення планових потреб громади більше, ніж у 3 рази. Також у фахівців виникли питання до підприємців, що вийшли на ці тендери — ФОП Ганни Бєлкіної та ФОП Інни Семихат.

Фотофакт: у Кременчуці почали замінювати бордюри

Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області моніторило закупівлю, учасником якої стала Інна Семихат. Зокрема, у служби виникои питання щодо підтвердження досвіду на виконання схожих робіт підприємицею, місце проведення робіт, розрахунку договірної ціни та щодо документів на відповідність бортового каменю згідно з ДСТУ.

Своєю чергою «Прозорість і підзвітність» акцентували на відсутності у ФОП Ганни Бєлкіної матеріально-технічної бази для виконання робіт, які передбачені договором, та офіційно найманих працівників.

Підприємиця Бєлкіна офіційно працевлаштувала робітників — Полтавська ОВА

Протягом року ШРБУ продовжувало замовляти бортові камені, зокрема і для облаштування пішохідної частини на вулиці Небесної Сотні.

Квіти та кущі на майже 5 мільйонів гривень

Хоч ця закупівля врешті і не відбулась, але про неї також згадаємо. Навесні цього року комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» планувало придбати кущі, дерева та однорічні квіти на загальну суму 4,5 млн грн. Закупівля потрапила у фокус медіа та робочої групи «Прозорість і підзвітність», яка вирішила винести це питання на розгляд фахівців, зокрема, через доцільність таких витрат під час війни. Тендер скасували.

Реконструкція військового шпиталю на понад 100 млн гривень з можливими переплатами

Військова частина Національної гвардії України замовила капітальний ремонт пам’ятки архітектури Кременчуцького військового шпиталю, яка була пошкоджена внаслідок російського обстрілу. Договір уклали з товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Запоріжбудгруп» 14 грудня. Роботи ТОВ запропонувало виконати за 102 млн 708 тисяч 230 грн.

На матеріалах знайшлись переплати, подекуди вартість на них були вдвічі вищими за ринкові пропозиції.

Переплати виконкому на майже 10 мільйонів гривень на закупівлях причепів і лазень для військових: «свіжі» обшуки і ухвали судів

Розслідування «Кременчуцького Телеграфа» про ймовірні переплати виконавчого комітету на закупівлях причепів та мобільних лазень вийшли торік, але вже цьогоріч історія знайшла своє продовження — у міській раді відбулись обшуки, а нещодавно — кілька судових засідань.

З ухвал судів стало відомо, що надлишкових перерахувань постачальникам виконкомом сягає майже 10 млн гривень — понад 8,6 млн гривень щодо причепів і 1,6 млн гривень на мобільних лазнях для військових.

Нагадаємо, «Телеграф» присвятив серію матеріалів, де аналізував тендери міської ради, що стосувались підтримки військових. Журналісти виявили переплати на закупівлях мобільних комплексів для прання та гігієни та причепу.

Відомо, що умови тендерів прописували під конкретні лазні, які поставили фірма депутата міськради та фірма, якою володіє донька ексмера Бабаєва. Договори щодо причепів укладали із фірмою «Активбуд-М», яка вже засвітилася в історії з договором на комп’ютери за завищеними цінами. Зв’язки фірми ведуть до депутата міськради та віцемера з будівництва.

Торік громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна» подала заяву до прокуратури. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення — ст. 191, ч. 4 Кримінального кодексу України «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» у великих розмірах або в умовах воєнного стану.

Будівництво нового заводу і скандали з представниками нафтового бізнесу у Кременчуці: співпраця з РФ та Білоруссю та ухилення від сплати податків

У квітні в Кременчуці відбулись громадські слухання щодо змін у генеральному плані міста. У документі у містобудівній документації змінюють призначення ділянки біля проїзду Галузевий (р-н Молодіжний) на території перспективних промислово-виробничих об'єктів. Фактично підтримані зміни у генплані дають «зелене світло» для будівництва підприємства, більш відомого серед жителів Кременчука як мінінафтопереробний завод.

Зміни у генплані підтримали 229 учасників, 24 були проти й 10 зареєстрованих утрималось. Додамо, що представники громадськості, які були найактивнішими під час слухань, або були проти змін, або утримались від голосування. Більшість з тих, хто підтримав план — взагалі не брали участі в обговореннях. Активіст Максим Ворона припустив, що «половина присутніх — це бюджетники, яких запросили, щоб вони просували ту потрібну тему».

Розробником генерального плану виступило державне підприємство «Дніпромісто». Представниця ДП Ганна Айлікова та головний інженер товариства з обмеженою відповідальністю «Алма Оіл Груп» (яке опікується будівництвом заводу) Андрій Левунін заявляли, що на новому заводі перероблюватимуть вуглеводневу сировину — газовий конденсат, а не нафту.

Як розповідали фахівці «Дніпромісто», Кременчук у майбутньому матиме економічну вигоду від будівництва підприємства — обіцяється створення нових робочих місць, збільшення надходжень податків.

Водночас у стратегічній екологічній оцінці (СЕО) до генплану не було конкретних даних про поточний стан здоров’я населення Кременчука, «уся інформація надавалась станом на 2021 рік», розповів головний інженер генплану Володимир Муха. Не зазначали й актуальних статистичних даних щодо моніторингу стану довкілля, її рівень забрудненості, ґрунтів та повітря. Зауваження, які висувались на громадських слуханнях та під час розгляду СЕО, що стосувались впливу роботи нового підприємства на екологічний стан та на здоров’я населення, міською владою та членами погоджувальної комісії відхилялись.

Додамо, що відповідну комісію створили для розгляду спірних питань, які були у генеральному плані міста. У її складі переважає «нафтове лобі» — представники нафтового бізнесу, які просували потрібні для будівництва заводу рішення. Про тих, хто лобіював питання будівництва мініНПЗ читайте ТУТ.

Вже 13 вересня на сесії Кременчуцької міської ради депутати прийняли зміни до генерального плану міста. Це питання «йшло пакетом», тобто представники влади детально його на засіданні не розглядали.

Додамо, що частина «нафтового лобі» фігурує у кримінальних провадженнях щодо ухилення від сплати податків та у колабораційній діяльності. Так, зокрема, засновника та директора низки кременчуцьких товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ), що зокрема, пов’язані з нафтовою промисловістю Кременчука, Віталія Марченка підозрюють в створенні організованої групи для ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Влітку цьогоріч у Віталія Марченка відбулись обшуки.

У групу увійшли кременчуцькі нафтові фірми та підприємства, які були зареєстровані на ім’я раніше знайомих або підшуканих осіб Марченка — цих підприємців слідчі також підозрюють у незаконній діяльності. Створена група підприємців мала реалізовувати пально-мастильні матеріали за готівку без відображення таких операцій в податковій звітності й не реєструвати податкові накладні щодо операції з постачання нафтопродуктів в адресу контрагентів-покупців.

Також правоохоронці підозрюють кременчуцькі нафтові фірми та підприємства у співпраці з Росією та Республікою Білорусь. За даними правоохоронців, підприємці імпортували в Україну через європейські компанії метиловий спирт, який, ймовірно, був виготовлений у РФ та РБ.

Бізнесмени з Кривушів: як група підприємців постачає місту генератори та скуповує комунальне майно

Ми вивчали документи з приватизації комунального майна у Кременчуці й раптово натрапили на «кривушанське диво». Воно сталось на вулиці Мирна у Кривушах, яку за скромні хатки називають ще одним «Царським селом». Саме на цій вулиці, яку не знайдеш на мапі, зареєстрована ціла когорта талановитих підприємців. Схоже, вулиця Мирна наділяє бізнесменів суперсилою. Бо сусіди-підприємці стовідсотково виграють усі тендери від кременчуцької влади. Вони отримали мільйони з кременчуцького бюджету за постачання генераторів під час війни. А ще виграють аукціони на оренду комунального майна та приватизують об'єкти у дуже гарних локаціях Кременчука. Інколи за ціною малосімейки.

Додамо, що редакція «Кременчуцького Телеграфа» подала заяву до поліції, щодо образ і погроз від міського голови Кременчука Віталія Малецького на адресу журналістів, які виникли на тлі розслідувань.

«Тезки» депутатів Кременчука. Кого журналісти знайшли у списку непридатних до військової служби

Тема мобілізації залишається актуальною з початку повномасштабної війни. Питання готовності громадян до служби в армії викликає як суспільний резонанс, так і гострі дискусії. Частина населення демонструє високу патріотичну свідомість, добровільно вступаючи до лав ЗСУ чи територіальної оборони. Водночас досить гостро стоїть проблема ухилення від призову.

Особливе обурення в суспільстві викликають випадки ухилення від мобілізації з боку депутатів, чиновників і посадовців. Така поведінка сприймається як прояв подвійних стандартів і зловживання владою.

Журналісти каналу «Є питання» дослідили список чоловіків на Полтавщині, які отримали інвалідність або були визнаними непридатними до військової служби з початку повномасштабного вторгнення РФ і до 1 лютого 2024 року. Серед тих, хто є у списку, медійники знайшли «тезок» депутатів Кременчуцької міської, Полтавської обласної рад, їх дітей, а також дітей суддів та бізнесменів.

Нині поліція Полтавщини продовжує розслідування щодо оформлення фіктивних довідок про інвалідність військовозобов’язаним чоловікам та їхнім родичам, йдеться у відповіді на запит каналу. Нагадаємо, в ухвалі Октябрського районного суду Полтави від 12 листопада 2024 року йде мова про те, що слідчим надали доступ на вилучення оригіналів довідок військово-лікарської комісії, карток обстеження і медичного огляду та всю іншу медичну документацію відповідно до якої військовозобов’язаних чоловіків визнавали непридатними до військової служби та виключали із військового обліку. За період із 24 лютого 2022 року до 1 лютого 2024 року у медичному закладі, де проводились обшуки, знаходилися документи щодо 5254 громадян, які у цей час оформили інвалідність. Додамо, що відповідно до рішення Ради оборони Полтавської області від 16.10.2024 на Полтавщині перевірятимуть інформацію щодо усіх військовозобов’язаних чоловіків, які від 24.02.2024 отримали статус інвалідності. Про що ще варто згадати

Кременчужани скаржаться на забудову Сухого Кагамлика топ-посадовцями

Тема забудови річок у Кременчуці залишається актуальним і на 2024 рік. «Царське село» — так поза камерою кременчужани називають котеджні забудови, що розмістились біля річки Сухий Кагамлик на вулиці Марусі Чурай. Десятки нових будинків біля водоймища у доволі тихій частині міста належать чинним та екстоповим посадовцям, керівникам підприємств і чиновникам Кременчука.

Бажаючи усамітнитись, власники новобудов почали огороджувати прибережні території річки, роблячи для себе окремі виходи до води, розповідають «Телеграфу» обурені жителі мікрорайону. Нині у вільному доступі є лише один пляж, але, за словами кременчужан, у майбутньому і цей клаптик землі також може відійти у чиюсь приватну власність.

Найбільше жителі мікрорайону відзначали забудови начальника екоінспекції Поліського округу Євгенія Медведовського (син ексзаступника міського голови за правління Олега Бабаєва Валерія Медведовського) та дружини начальника караулу 24 державної пожежно-рятувальної частини 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області Олега Ущенка, Тетяни.

Що говорять кременчужани, як коментують ситуацію власники будинків та детальне роз’яснення від прокуратури — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».