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Фотофакт: у Кременчуці почали замінювати бордюри

Сьогодні, 09:48 Переглядів: 450

 

Розпочали роботу комунальники поблизу міськвиконкому

Сьогодні, 22 квітня, кременчуцькі комунальники почали замінювати бордюри. Їхню роботу сфотографував фотокореспондент «Кременчуцького Телеграфа» Артем Коваленко.

 

Ставити нові бордюри комунальники почали на площі Перемоги поблизу міськвиконкому.

Нагадаємо, на заміну та встановлення нових бордюрів комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» оголосило 2 тендери загальною вартістю 1 млн 617 тис. гривень. Невдовзі після цього кременчуцькі активісти створили петицію про скасування закупівель на заміну та встановлення бордюрів, а зекономлені кошти рекомендували перенаправити на потреби Збройних Сил України. Петиція набрала необхідну кількість голосів, проте 10 квітня на сайті електронних петицій з’явилася відповідь на звернення громади. У мерії пояснили важливість встановлення бордюрів та чому скасувати закупівлі не можна

Проте на минулому тижні обласна робота група «Прозорість та підзвітність» рекомендувала скасувати договір комунального підприємства «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» на заміну бордюрів. У фахівців виникли питання до переможця закупівлі, а також загалом про доцільність залучення до виконання робіт ФОП.

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Автор: Яна Гудзь Фото: Артем Коваленко
Теги: бордюр заміна
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