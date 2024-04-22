21 квітня у Горішніх Плавнях на Театральній площі біля Палацу культури і творчості відбулася акція на підтримку військовополонених, йдеться в сюжеті «Телерадіокомпанії ГОК».
Дружини, сестри та брати, діти та батьки військовополонених, усі небайдужі вийшли на вулиці, щоб нагадати про військових, які перебувають у російському полоні. В Горішніх Плавнях акцію провели вперше, до цього учасники збирались у Кременчуці.
Нагадаємо, що в Україні є декілька державних органів та представництв міжнародних організацій, які займаються розшуком військовополонених та людей, що зникли безвісти під час війни. Один з них — Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
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