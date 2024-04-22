«Наші захисники в полоні вже третій рік»: у Горішніх Плавнях вперше пройшла акція «Не мовчи — полон вбиває!»

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Небайдужі вийшли на вулиці, щоб нагадати про військових, які перебувають у російському полоні

21 квітня у Горішніх Плавнях на Театральній площі біля Палацу культури і творчості відбулася акція на підтримку військовополонених, йдеться в сюжеті «Телерадіокомпанії ГОК».

Дружини, сестри та брати, діти та батьки військовополонених, усі небайдужі вийшли на вулиці, щоб нагадати про військових, які перебувають у російському полоні. В Горішніх Плавнях акцію провели вперше, до цього учасники збирались у Кременчуці.

— Сьогодні ми стоїмо тут за всіх, хто стояв за нас. Пожертвувавши своєю свободою, наразі перебуває в пекельному російському полоні. Мета акції — привернути увагу суспільства, міжнародних ЗМІ та партнерів до того, що наші захисники в полоні вже третій рік. Пішов третій рік, — наголосила ведуча й організаторка заходу, дружина полоненого військового.

Нагадаємо, що в Україні є декілька державних органів та представництв міжнародних організацій, які займаються розшуком військовополонених та людей, що зникли безвісти під час війни. Один з них — Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.