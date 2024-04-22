Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Віктор КРУК
Чи можлива демобілізація без посилення мобілізації, і як це може привести до поразки у війні та втрати державності
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Війна

«Наші захисники в полоні вже третій рік»: у Горішніх Плавнях вперше пройшла акція «Не мовчи — полон вбиває!»

Сьогодні, 10:10 Переглядів: 203

Небайдужі вийшли на вулиці, щоб нагадати про військових, які перебувають у російському полоні

21 квітня у Горішніх Плавнях на Театральній площі біля Палацу культури і творчості відбулася акція на підтримку військовополонених, йдеться в сюжеті «Телерадіокомпанії ГОК».

Дружини, сестри та брати, діти та батьки військовополонених, усі небайдужі вийшли на вулиці, щоб нагадати про військових, які перебувають у російському полоні. В Горішніх Плавнях акцію провели вперше, до цього учасники збирались у Кременчуці.

— Сьогодні ми стоїмо тут за всіх, хто стояв за нас. Пожертвувавши своєю свободою, наразі перебуває в пекельному російському полоні. Мета акції — привернути увагу суспільства, міжнародних ЗМІ та партнерів до того, що наші захисники в полоні вже третій рік. Пішов третій рік, — наголосила ведуча й організаторка заходу, дружина полоненого військового.

Нагадаємо, що в Україні є декілька державних органів та представництв міжнародних організацій, які займаються розшуком військовополонених та людей, що зникли безвісти під час війни. Один з них — Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

ПО ТЕМІ:

«Ми чекаємо на повернення своїх рідних» — у Кременчуці пройшла акція «Не мовчи! Полон вбиває!»
«Доки ми на них чекаємо, їм там виносять вироки»: у Кременчуці пройшла мирна акція на підтримку військовополонених
«Батько був 700 днів у полоні. Нарешті його обміняли!» — Олександра Ганускова, дочка військовополоненого

0
Автор: Руслана Горгола Відео: Телерадіокомпанія ГОК
Теги: полонені Горішні Плавні
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх