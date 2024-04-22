Сьогодні поблизу Кременчука лунатимуть технічні вибухи

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 111

Сьогодні, 22 квітня, у Кременчуцькій громаді лунатимуть технічні вибухи. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

В облвійськадміністрації закликали громадян зберігати спокій, коли почують вибухи, а також не обговорювати у соцмережах напрямки, звідки вибухи лунатимуть.

У разі, якщо в цей час буде оголошена повітряна тривога, технічні вибухи перенесуть на інший час або день.