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Сьогодні поблизу Кременчука лунатимуть технічні вибухи

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 111

 

Громадян закликають зберігати спокій

Сьогодні, 22 квітня, у Кременчуцькій громаді лунатимуть технічні вибухи. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

В облвійськадміністрації закликали громадян зберігати спокій, коли почують вибухи, а також не обговорювати у соцмережах напрямки, звідки вибухи лунатимуть.

У разі, якщо в цей час буде оголошена повітряна тривога, технічні вибухи перенесуть на інший час або день.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: технічні вибухи Кременчук
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