Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» Микола Корецький допоміг організувати новорічне свято для дітей з інвалідністю
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Водієві, який спричинив смертельну ДТП у Полтаві, повідомили про підозру та взяли під варту

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 187

 

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід

Слідчі поліції здійснюють досудове розслідування стосовно нетверезого водія, який 27 грудня спричинив смертельну дорожньо-транспортної пригоди у Полтаві. Унаслідок цієї  ДТП одна людина загинула та ще одна перебуває у лікарні в тяжкому стані.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

— 48-річному мешканцю Полтавського району, який 27 грудня у Полтаві спричинив смертельну ДТП, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили про підозру та суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою терміном 60 діб без можливості внесення застави. Слідчі дії тривають, — заявив заступник начальника поліції Полтавської області Сергій Рекун.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 27 грудня близько 18.50 у Полтаві. За даними правоохоронців, нетверезий 48-річний водій автомобіля Volkswagen врізався у зустрічний автомобіль Renault, який на перехресті зупинився на червоне світло світлофора. Від отриманих травм 54-річний водій автомобіля Renault загинув на місці. Водія Volkswagen та 55-річну пасажирку Renault із травмами госпіталізували.

Водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Нетверезому водієві може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини ДТП нетверезий водій смертельне ДТП запобіжний захід підозра
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх