Водієві, який спричинив смертельну ДТП у Полтаві, повідомили про підозру та взяли під варту

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 187

Слідчі поліції здійснюють досудове розслідування стосовно нетверезого водія, який 27 грудня спричинив смертельну дорожньо-транспортної пригоди у Полтаві. Унаслідок цієї ДТП одна людина загинула та ще одна перебуває у лікарні в тяжкому стані.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

— 48-річному мешканцю Полтавського району, який 27 грудня у Полтаві спричинив смертельну ДТП, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили про підозру та суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою терміном 60 діб без можливості внесення застави. Слідчі дії тривають, — заявив заступник начальника поліції Полтавської області Сергій Рекун.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 27 грудня близько 18.50 у Полтаві. За даними правоохоронців, нетверезий 48-річний водій автомобіля Volkswagen врізався у зустрічний автомобіль Renault, який на перехресті зупинився на червоне світло світлофора. Від отриманих травм 54-річний водій автомобіля Renault загинув на місці. Водія Volkswagen та 55-річну пасажирку Renault із травмами госпіталізували.

Водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Нетверезому водієві може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі.