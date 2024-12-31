«Купатися в крижаній воді — особливий кайф!» — кременчуцькі «Ранні пташки» розповіли про моржування

Третій рік поспіль група кременчуцьких жінок, які називають себе «Ранніми пташками», збираються на березі Дніпра
У будь-яку погоду та пору року вони зустрічають світанок, роблять зарядку й заходять у воду. Всі ці жінки обрали для себе моржування, як джерело здоров’я, радості та натхнення.
Напередодні Нового року, зранку 31 грудня, «Кременчуцький Телеграф» разом з «Ранніми пташками» спробував температуру води у Дніпрі.
На вулиці — мінус два, у воді — плюс два, невеликий вітерець. Попри це, дівчата розминаються, роздягаються й сміливо заходять у воду.
Моржування для них не просто модний тренд, це поєднання здорового способу життя із саморозвитком, нові знайомства й приємне спілкування, корисне дозвілля й відмінний настрій.
Разом зі своєю подругою вони занурювалися в мороз мінус 15 градусів й зізнається, що це неймовірні емоції.
Тетяна Соболева занурюється пів року. Каже, в перший разу було страшно заходити у холодну воду, але взяла себе в руки й пішла: «Дуже сподобалося! Ні трошки не пожалкувала».
Олена, ще одна «пташка» з компанії моржувальниць, розповідає: «Спочатку було навіть страшно думати про таке. Але підтримка інших дівчат допомогла подолати цей бар'єр. Зараз я не можу уявити свій тиждень без наших занурень. Це медитація у воді».
Лілія Северіна з «пташками» вже два роки. Каже, найскладніше — це прокинутися зранку. Жінка любить поніжитися у ліжку, але заради нових друзів, позитивних емоцій й приємних традицій із задоволенням пересилює себе, встає і приєднується до дівчат.
Леся Петраш занурюється з грудня 2020 року. Розповідає, тіло саме відчуло необхідність зануритися в крижану воду. Запрошує всіх охочих долучатися до спільноти, запевняє, що тут обов’язково кожен зможе знайти контакт сам з собою — це дуже важливо в наші часи.
Олена й Алла з «пташками» кілька місяців, але дуже раді тому, що доєдналися:
Всі членкині спільноти — працюючи в різних сферах жінки, але вони знаходять час для себе й стверджують, що головне — мати на це бажання, тоді й можливості з’являються.
До речі чоловіки підтримують таке захоплення своїх дружин.
Розповідають, що у Кременчуці багато любителів зимових купань. Це і чоловіки, і жінки, і люди старшого віку.
Колись дівчата надихнулися прикладом інших, а зараз багато людей надихаються їх зануреннями, спостерігаючи за контентом в інстаграм. Це не тільки кременчужани, але й жителі інших країн.
Тож якщо Ви шукаєте спосіб кинути собі виклик, зміцнити здоров’я та знайти нових друзів, приєднуйтесь до «Ранніх пташок»! Крижана вода може здатися холодною лише на перший погляд, але насправді вона дарує тепло душі.
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