Серед військовослужбовців, які учора повернулися із російського полону, двоє мешканців Полтавщини

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 3 164

Потрапили чоловіки до полону ще у квітні 2022 року

Учора із російського полону додому повернулися 189 українських захисників, серед них — двоє мешканців Полтавщини. Про це пише видання Суспільне.

Відомо, що серед звільнених військовополонених — Вадим Гузаков і Андрій Цимбал із Полтавщини. У російський полон вони потрапили 12 квітня 2022 року.

У Полтавському обласному ТЦК та СП зазначають, що військовослужбовці служили у складі 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського та на початку повномасштабного вторгнення боронили Маріуполь від російської окупації.

На повернення захисників із полону чекали у Великобагачанській і Гоголівській громадах.

Нагадаємо, серед звільнених — захисники «Азовсталі», Чорнобильської АЕС, острова Зміїного, а також воїни з різних напрямків фронту. Звільнені належать до різних підрозділів:

Національна гвардія, включно з бійцями «Азову»;

Прикордонна служба;

Територіальна оборона;

Військово-Морські Сили;

Збройні Сили України.

Це солдати, сержанти, офіцери, а також двоє цивільних, які були захоплені під час боїв за Маріуполь.