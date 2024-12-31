Серед військовослужбовців, які учора повернулися із російського полону, двоє мешканців Полтавщини

Учора із російського полону додому повернулися 189 українських захисників, серед них — двоє мешканців Полтавщини. Про це пише видання Суспільне.
Відомо, що серед звільнених військовополонених — Вадим Гузаков і Андрій Цимбал із Полтавщини. У російський полон вони потрапили 12 квітня 2022 року.
У Полтавському обласному ТЦК та СП зазначають, що військовослужбовці служили у складі 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського та на початку повномасштабного вторгнення боронили Маріуполь від російської окупації.
На повернення захисників із полону чекали у Великобагачанській і Гоголівській громадах.
Нагадаємо, серед звільнених — захисники «Азовсталі», Чорнобильської АЕС, острова Зміїного, а також воїни з різних напрямків фронту. Звільнені належать до різних підрозділів:
Це солдати, сержанти, офіцери, а також двоє цивільних, які були захоплені під час боїв за Маріуполь.
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