З російського полону повернули 189 українців, серед них — військові та цивільні

Сьогодні, 17:14 Переглядів: 88

Україна повернула 189 захисників та цивільних із російського полону. Серед звільнених — воїни «Азовсталі», Зміїного та інших напрямків фронту

Сьогодні, 30 грудня, до України повернулися 189 осіб, які перебували в російському полоні. Це військові та двоє цивільних, захоплених у Маріуполі, повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед звільнених — захисники «Азовсталі», Чорнобильської АЕС, острова Зміїного, а також воїни з різних напрямків фронту. Звільнені належать до різних підрозділів:

Національна гвардія, включно з бійцями «Азову»;

Прикордонна служба;

Територіальна оборона;

Військово-Морські Сили;

Збройні Сили України.

Це солдати, сержанти, офіцери, а також двоє цивільних, які були захоплені під час боїв за Маріуполь.