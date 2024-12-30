З російського полону повернули 189 українців, серед них — військові та цивільні

Україна повернула 189 захисників та цивільних із російського полону. Серед звільнених — воїни «Азовсталі», Зміїного та інших напрямків фронту
Сьогодні, 30 грудня, до України повернулися 189 осіб, які перебували в російському полоні. Це військові та двоє цивільних, захоплених у Маріуполі, повідомив президент Володимир Зеленський.
Серед звільнених — захисники «Азовсталі», Чорнобильської АЕС, острова Зміїного, а також воїни з різних напрямків фронту. Звільнені належать до різних підрозділів:
Це солдати, сержанти, офіцери, а також двоє цивільних, які були захоплені під час боїв за Маріуполь.
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