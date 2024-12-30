Як із нового року встановлюватимуть інвалідність на Полтавщині: особливості

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 87

При лікарнях будуть створені експертні команди, які оцінюватимуть повсякденне функціонування пацієнта

Від 1 січня на Полтавщині, як і по всій Україні, інвалідність встановлюватимуть за новою схемою. Особливостями цього процесу під час брифінгу 30 грудня поділився керівник Полтавської обласної лікарні імені Скліфосовського Григорій Оксак, пише видання «Зміст».

Зокрема, при Полтавській обласній лікарні будуть сформовані 5 експертних команд — травматологічна, офтальмологічна, неврологічна, хірургічна та онкогематологічна.

Колишніх працівників МСЕК до огляду пацієнтів не залучатимуть.

Наразі в Україні сформовано вже 1348 експертних команд, які працюватимуть при 286 медзакладах.

На Полтавщині таких різнопрофільних експертних команд працюватиме 60. Зокрема:

загальнохірургічний — 14;

хірургічний — 7;

загальний — 7;

травматологічний — 8;

кардіоневрологічний — 8;

офтальмологічний — 6;

онкологічний — 2;

фтизіатричний — 2;

гематологічний — 2;

психіатричний — 4.

Є також перелік лікарень, в яких будуть працювати експертні команди за різним профілем. Серед них КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька».

До обов'язків лікарів експертних команд будуть входити:

встановлення групи інвалідності;

направлення на додаткові обстеження;

планування повторних обстежень;

формування електронного висновку.

Оцінювання стану здоров’я зможуть проводити очно, дистанційно, на виїзді або заочно, переглянувши документи.

Нагадаємо, 22 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію усіх медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) у зв’язку з незаконним отриманням інвалідності деякими чиновниками. Він доручив розробити законопроєкт про ліквідацію та реформування системи МСЕК з 31 грудня 2024 року. 25 жовтня у Полтавській обласній МСЕК провели обшуки за справою щодо оформлення інвалідностей для ухилення від мобілізації. 29 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон про реформування МСЕК, які раніше планували взагалі ліквідувати.