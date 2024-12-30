Із 1 січня у Кременчуці дитячий садок №74 прийматиме вихованців у своєму укритті

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Раніше вихованці садочка користувалися укриттям ліцею №17, розташованого поруч

Вже із 1 січня 2025 року дитячий садок № 74 прийматиме вихованців під час повітряних тривог у своєму укритті. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Завершили облаштування укриття у дитсадку наприкінці грудня. Раніше під час повітряних тривог дітей водили у сховище ліцею № 17, розташованого поруч.

Працює заклад дошкільної освіти у режимі повного дня, із 7.30 до 17.30, чергова група — із 6.30 до 18.30. Діти у садочку забезпечені триразовим харчуванням.

Садочок чекає вихованців віком від 2 років. Більш детальну інформацію можна дізнатися у директорки Вікторії Торубари за телефоном 067-539-83-69.

Нагадаємо, нещодавно до дитсадка № 74 у Кременчуці приєднали садок № 55.

Також «Кременчуцький Телеграф» писав, хто ремонтував укриття у дитсадку та скільки це коштувало.



