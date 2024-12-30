В Україні пропонують зробити вільним перетин кордону для студентів віком до 24 років

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 120

В Україні пропонують зняти заборону на перетин кордону громадянами віком до 24 років, які є студентами іноземних навчальних закладів. Про це йдеться у законопроєкті № 12361 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виїзду з України окремих категорій громадян на навчання», який сьогодні, 30 листопада, зареєстрований у Верховній Раді.

Ініціатори законопроєкту, а це 21 народний депутат, вважають, що це потрібно для того, щоб молодь не втрачала бажання повертатися додому. Зокрема, законопроєкт передбачає можливість безперешкодного перетинання кордону (виїзду з України) громадянам України віком до 24 років які є здобувачами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти за денною або дуальною формами навчання в закордонному навчальному закладі.

Як зазначають у пояснювальній записці автори законопроєкту, проблема виїзду за межі України, особливо молоді, з подальшою інтеграцією за кордоном та небажанням повернутися до України, стає все більше тривожною. Зараз поширена практика виїзду за межі України підлітків віком до 18 років, які навчаючись в закордонних освітніх закладах роками не приїжджають в Україну до своїх рідних чи друзів. Такі юнаки та їх сім’ї вибирають залишатися за кордоном та здобувати освіту і, врешті-решт, взагалі втрачають бажання повертатися додому.

А це призводить до зниження кількості працездатної частини населення, погіршення демографічних показників, зменшення в Україні кваліфікованої робочої сили та посилення її дефіциту в майбутньому.

— Потрібно змінити підходи до обмеження виїзду юнаків віком до 24 років за межі України на навчання та усунути перепони для того, щоб вони безперешкодно відвідували Україну, своїх рідних у зручний для них час протягом всього періоду навчання, що надасть змогу зберегти їх зв’язки з Україною, зміцнить сім’ї та дозволить скоротити дефіцит кваліфікованої робочої сили, який виникне в майбутньому за рахунок молодих спеціалістів з дипломами закордонних навчальних закладів, — йдеться в пояснювальній записці до проєкту закону.

А його метою визначено «збереження зав’язків молоді з Україною та рідними, що проживають в Україні».

За даними ініціаторів законопроєкту, на сьогодні за кордоном перебувають близько 7,7 мільйонів громадян України, з яких 5,3 мільйонів — в країнах ЄС. При цьому, за межами України перебуває не менше 1,5 млн осіб чоловічої статі віком до 24 років.

У листопаді минулого року «Кременчуцький Телеграф» писав, що Міносвіти опрацює можливості виїзду за кордон студентів немобілізаційного віку. Нагадаємо, що у 2022 році можливість перетину українського кордону студентами-чоловіками іноземних вишів остаточно скасували через те, що почали масово підробляти документи. Проте юнаки віком до 18 років могли вільно виїжджати за кордон, у тому числі на навчання, попри те, що вони з 17 років перебувають на військовому обліку призовників.