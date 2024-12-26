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У дитсадку №74 на Молодіжному облаштували укриття: хто виконував роботи і скільки це коштувало

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 252

Роботи замовили цьогоріч у жовтні

У дитсадку № 74, що розташований у мікрорайоні Молодіжний, облаштували укриття. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй Facebook-сторінці 26 грудня. 

— Про облаштування укриття в цьому закладі просили багато батьків, тому і будівельники, і педагогічний колектив доклали зусиль, щоб сховище було не лише безпечним, але й зручним та комфортним для нашої малечі. Також традиційно дякуємо LEGO Foundation та посольству Королівства Данії в Україні, які подарували зручні м’які крісла для дітлахів, — йдеться у повідомленні. 

Як вказано у системі публічних закупівель Prozorro, ремонтом сховища з жовтня займалось приватне підприємство «Будмонтажпроект-17», роботи виконали за 864 тис. гривень.

 

З аналітичної онлайн-системи YouControl стало відомо, що підприємство належить Сергію Галаті. 

ПП «Будмонтажпроект-17» засноване у 2017 році. Основний вид діяльності — організація будівництва будівель. Статутний фонд — 0 гривень. 

Як вказано у Clarity Project, підприємство уклало 112 договорів на загальну суму понад 67 млн гривень, майже усі — з кременчуцькими комунальними установами, відомствами. 

Фірма Сергія Галати та й сам Галата неодноразово фігурував у кримінальних провадженнях, які й досі розслідують правоохоронні органи. І оскільки немає остаточних рішень, ПП «Будмонтажпроект-17» нічого не заважає брати участь у державних закупівлях. 

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Нагадаємо, правоохоронці з 2017 та 2019 року розслідують дві кримінальні справи про можливе привласнення та розтрату КП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» та ПП «Будмонтажпроект-17», а також пов’язаних з Галатою фірм ПП «Будівельний дім «Будівництво», ТОВ «Легбудпроект» (стаття 191 ККУ). Мова йде про виконання робіт із реконструкції міського парку культури і відпочинку «Придніпровський». (І черга), та будівництво пішохідної доріжки в районі житлових будинків № 40-а, 42-а, 44-а на вул. Правобережній.

Також наприкінці 2022 року для ПП «Будмонтажпроект-17» продовжили дію договору на поліпшення технічного стану та благоустрій ставка в парку «Міський сад» (замовник — КП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва», ціна — 4,3 млн гривень). 

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Ремонтом спортивного залу у ліцеї № 4 опікувалась ПП «Будмонтажпроект-17». Роботи у школі тривали з 2018 року, завершились у лютому 2024 року. Нині приватним підприємством опікується дружина Сергія Галати Олена — її чоловік бере участь в обороні України.

Нагадаємо, привласнення грошей і службове підроблення: слідчі вивчають будівництво укриття у Потоківській гімназії №33.


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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: Facebook-сторінка Віталія Малецького
Теги: Будмонтажпроект-17 дитсадок укриття
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