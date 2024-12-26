У дитсадку №74 на Молодіжному облаштували укриття: хто виконував роботи і скільки це коштувало

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 252

У дитсадку № 74, що розташований у мікрорайоні Молодіжний, облаштували укриття. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй Facebook-сторінці 26 грудня.

— Про облаштування укриття в цьому закладі просили багато батьків, тому і будівельники, і педагогічний колектив доклали зусиль, щоб сховище було не лише безпечним, але й зручним та комфортним для нашої малечі. Також традиційно дякуємо LEGO Foundation та посольству Королівства Данії в Україні, які подарували зручні м’які крісла для дітлахів, — йдеться у повідомленні.

Як вказано у системі публічних закупівель Prozorro, ремонтом сховища з жовтня займалось приватне підприємство «Будмонтажпроект-17», роботи виконали за 864 тис. гривень.

З аналітичної онлайн-системи YouControl стало відомо, що підприємство належить Сергію Галаті.

ПП «Будмонтажпроект-17» засноване у 2017 році. Основний вид діяльності — організація будівництва будівель. Статутний фонд — 0 гривень.

Як вказано у Clarity Project, підприємство уклало 112 договорів на загальну суму понад 67 млн гривень, майже усі — з кременчуцькими комунальними установами, відомствами.

Фірма Сергія Галати та й сам Галата неодноразово фігурував у кримінальних провадженнях, які й досі розслідують правоохоронні органи. І оскільки немає остаточних рішень, ПП «Будмонтажпроект-17» нічого не заважає брати участь у державних закупівлях.

Кременчуцькі депутати погодились передати пів гектара землі на березі Дніпра матері Сергія Галати